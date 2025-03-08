Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/khimki-2003844409.html
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта
Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила женщин, сотрудниц филиала №8 военного госпиталя имени Бурденко с 8 Марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:24:00+03:00
2025-03-08T19:24:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003843668_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_be6edcbedabea934516ba5ced9244146.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила женщин, сотрудниц филиала №8 военного госпиталя имени Бурденко с 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации округа. "Дорогие женщины! На ваших плечах лежит особая миссия. Вы вселяете веру, помогаете нашим героям встать на ноги после ранений. Безграничная благодарность за вашу чуткость, искренность и заботу о пациентах", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Благодарственными письмами за усердную работу отметили сотрудниц госпиталя. По данным пресс-службы, вместе с главой округа медиков также поздравил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и начальник филиала №8 госпиталя имени Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Хвостов. В госпитале имени Н.Н. Бурденко разработаны и реализуются реабилитационные методики, которые позволяют бойцам вернуться в строй. Для комплексного и эффективного лечения здесь применяют технологии виртуальной реальности, уникальные методики по протезированию. Каждый пациент под присмотром профессионалов. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
https://ria.ru/20250308/khimki-2003814418.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003843668_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_d57fda2a949a9d9e005a73e25ad13207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), международный женский день
Химки (городской округ в Московской области), Международный женский день
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта

Землякова поздравила сотрудниц филиала №8 госпиталя имени Бурденко с 8 Марта

© Фото : Администрация городского округа Химки Глава Химок Елена Землякова поздравила врачей военного госпиталя Бурденко с 8 Марта
Глава Химок Елена Землякова поздравила врачей военного госпиталя Бурденко с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Глава Химок Елена Землякова поздравила врачей военного госпиталя Бурденко с 8 Марта
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила женщин, сотрудниц филиала №8 военного госпиталя имени Бурденко с 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Дорогие женщины! На ваших плечах лежит особая миссия. Вы вселяете веру, помогаете нашим героям встать на ноги после ранений. Безграничная благодарность за вашу чуткость, искренность и заботу о пациентах", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате Кадетский корпус - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках
Вчера, 14:47
Благодарственными письмами за усердную работу отметили сотрудниц госпиталя.
По данным пресс-службы, вместе с главой округа медиков также поздравил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и начальник филиала №8 госпиталя имени Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Хвостов.
В госпитале имени Н.Н. Бурденко разработаны и реализуются реабилитационные методики, которые позволяют бойцам вернуться в строй. Для комплексного и эффективного лечения здесь применяют технологии виртуальной реальности, уникальные методики по протезированию. Каждый пациент под присмотром профессионалов.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
 
Химки (городской округ в Московской области)Международный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала