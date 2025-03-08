https://ria.ru/20250308/khimki-2003844409.html
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта
Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила женщин, сотрудниц филиала №8 военного госпиталя имени Бурденко с 8 Марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:24:00+03:00
2025-03-08T19:24:00+03:00
2025-03-08T19:24:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила женщин, сотрудниц филиала №8 военного госпиталя имени Бурденко с 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации округа. "Дорогие женщины! На ваших плечах лежит особая миссия. Вы вселяете веру, помогаете нашим героям встать на ноги после ранений. Безграничная благодарность за вашу чуткость, искренность и заботу о пациентах", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Благодарственными письмами за усердную работу отметили сотрудниц госпиталя. По данным пресс-службы, вместе с главой округа медиков также поздравил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и начальник филиала №8 госпиталя имени Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Хвостов. В госпитале имени Н.Н. Бурденко разработаны и реализуются реабилитационные методики, которые позволяют бойцам вернуться в строй. Для комплексного и эффективного лечения здесь применяют технологии виртуальной реальности, уникальные методики по протезированию. Каждый пациент под присмотром профессионалов. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), международный женский день
Химки (городской округ в Московской области), Международный женский день
Глава Химок Землякова поздравила врачей госпиталя Бурденко с 8 Марта
Землякова поздравила сотрудниц филиала №8 госпиталя имени Бурденко с 8 Марта
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила женщин, сотрудниц филиала №8 военного госпиталя имени Бурденко с 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Дорогие женщины! На ваших плечах лежит особая миссия. Вы вселяете веру, помогаете нашим героям встать на ноги после ранений. Безграничная благодарность за вашу чуткость, искренность и заботу о пациентах", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Благодарственными письмами за усердную работу отметили сотрудниц госпиталя.
По данным пресс-службы, вместе с главой округа медиков также поздравил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и начальник филиала №8 госпиталя имени Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Хвостов.
В госпитале имени Н.Н. Бурденко разработаны и реализуются реабилитационные методики, которые позволяют бойцам вернуться в строй. Для комплексного и эффективного лечения здесь применяют технологии виртуальной реальности, уникальные методики по протезированию. Каждый пациент под присмотром профессионалов.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.