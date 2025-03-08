В США впервые за 15 лет провели казнь путем расстрела
В США впервые за 15 лет расстреляли приговоренного к смерти
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. В США впервые за 15 лет казнили заключенного путем расстрела, сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.
"Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведен в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18.05 (02.00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18.08", — говорится в заявлении.
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Мужчина получил высшую меру наказания за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее саму. Та впоследствии смогла сбежать.
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"Специально заказанное блюдо Сигмона состояло из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая. Его подали в среду вечером", — добавили в ведомстве.
С 1976 года в США провели только три казни через расстрел, все они прошли в штате Юта, последняя состоялась в 2010 году.
При этом Сигмон сам предпочел такой способ наказания. Согласно местным законам, мужчина мог выбрать также смертельную инъекцию или электрический стул.
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