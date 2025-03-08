Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине
Премьер Катара Аль Тани: действия Трампа по Украине идут в верном направлении
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине являются шагами в правильном направлении, конфликт должен закончиться мирно с соблюдением интересов обеих сторон, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
"Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией (по урегулированию конфликтана Украине - ред.), я думаю, что это правильное направление... Предпринимаемые шаги являются правильными", - отметил Аль Тани.
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По его словам, Катар с самого начала конфликта предлагал сыграть роль посредника, но ввиду особой сложности ситуации решил посредничать по отдельным вопросам, в частности, по возвращению украинских и российских детей в их семьи.
"Мы попытались стать посредниками по энергетическому досье, но это не получилось", - сказал премьер.
По его словам, Катар действовал с целью "выстроить основу, чтобы потом кто-то как Трамп пришел и заключил мирное соглашение".
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