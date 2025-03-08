https://ria.ru/20250308/katar-2003751065.html

Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине

Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 08.03.2025

Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине

Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине являются шагами в правильном направлении, конфликт должен закончиться мирно с... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:36:00+03:00

2025-03-08T00:36:00+03:00

2025-03-08T01:11:00+03:00

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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине являются шагами в правильном направлении, конфликт должен закончиться мирно с соблюдением интересов обеих сторон, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном."Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией (по урегулированию конфликтана Украине - ред.), я думаю, что это правильное направление... Предпринимаемые шаги являются правильными", - отметил Аль Тани.По его словам, Катар с самого начала конфликта предлагал сыграть роль посредника, но ввиду особой сложности ситуации решил посредничать по отдельным вопросам, в частности, по возвращению украинских и российских детей в их семьи."Мы попытались стать посредниками по энергетическому досье, но это не получилось", - сказал премьер.По его словам, Катар действовал с целью "выстроить основу, чтобы потом кто-то как Трамп пришел и заключил мирное соглашение".

https://ria.ru/20250226/katar-2001736503.html

https://ria.ru/20250218/katar-2000060677.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, украина, дональд трамп, такер карлсон, сша