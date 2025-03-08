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Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 08.03.2025
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00:36 08.03.2025 (обновлено: 01:11 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/katar-2003751065.html
Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине
Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 08.03.2025
Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине
Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине являются шагами в правильном направлении, конфликт должен закончиться мирно с... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:36:00+03:00
2025-03-08T01:11:00+03:00
в мире
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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине являются шагами в правильном направлении, конфликт должен закончиться мирно с соблюдением интересов обеих сторон, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном."Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией (по урегулированию конфликтана Украине - ред.), я думаю, что это правильное направление... Предпринимаемые шаги являются правильными", - отметил Аль Тани.По его словам, Катар с самого начала конфликта предлагал сыграть роль посредника, но ввиду особой сложности ситуации решил посредничать по отдельным вопросам, в частности, по возвращению украинских и российских детей в их семьи."Мы попытались стать посредниками по энергетическому досье, но это не получилось", - сказал премьер.По его словам, Катар действовал с целью "выстроить основу, чтобы потом кто-то как Трамп пришел и заключил мирное соглашение".
https://ria.ru/20250226/katar-2001736503.html
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в мире, катар, украина, дональд трамп, такер карлсон, сша
В мире, Катар, Украина, Дональд Трамп, Такер Карлсон, США
Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине

Премьер Катара Аль Тани: действия Трампа по Украине идут в верном направлении

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине являются шагами в правильном направлении, конфликт должен закончиться мирно с соблюдением интересов обеих сторон, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
"Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией (по урегулированию конфликтана Украине - ред.), я думаю, что это правильное направление... Предпринимаемые шаги являются правильными", - отметил Аль Тани.
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По его словам, Катар с самого начала конфликта предлагал сыграть роль посредника, но ввиду особой сложности ситуации решил посредничать по отдельным вопросам, в частности, по возвращению украинских и российских детей в их семьи.
"Мы попытались стать посредниками по энергетическому досье, но это не получилось", - сказал премьер.
По его словам, Катар действовал с целью "выстроить основу, чтобы потом кто-то как Трамп пришел и заключил мирное соглашение".
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В миреКатарУкраинаДональд ТрампТакер КарлсонСША
 
 
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