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В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:20:00+03:00
2025-03-08T08:20:00+03:00
2025-03-08T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV. "В результате стрельбы в пабе возле торгового центра Скарборо по меньшей мере 11 человек пострадали", - сообщил телеканал со ссылкой на медицинских работников Торонто. По данным CTV, инцидент произошел вечером в пятницу. Телеканал пока не приводит подробностей случившегося. Со ссылкой на данные полиции он уточняет, что подозреваемый в стрельбе находится на свободе. Данные о его личности пока не приводятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торонто, канада
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек
CTV: при стрельбе в пабе у ТЦ в Торонто пострадали не менее 11 человек