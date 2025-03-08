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В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025
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08:20 08.03.2025 (обновлено: 08:24 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/kanada-2003771304.html
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV. "В результате стрельбы в пабе возле торгового центра Скарборо по меньшей мере 11 человек пострадали", - сообщил телеканал со ссылкой на медицинских работников Торонто. По данным CTV, инцидент произошел вечером в пятницу. Телеканал пока не приводит подробностей случившегося. Со ссылкой на данные полиции он уточняет, что подозреваемый в стрельбе находится на свободе. Данные о его личности пока не приводятся.
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в мире, торонто, канада
В мире, Торонто, Канада
В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек

CTV: при стрельбе в пабе у ТЦ в Торонто пострадали не менее 11 человек

© Фото : Toronto Police ServiceПолицейская машина в Торонто
Полицейская машина в Торонто - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Toronto Police Service
Полицейская машина в Торонто. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV.
«
"В результате стрельбы в пабе возле торгового центра Скарборо по меньшей мере 11 человек пострадали", - сообщил телеканал со ссылкой на медицинских работников Торонто.
По данным CTV, инцидент произошел вечером в пятницу. Телеканал пока не приводит подробностей случившегося. Со ссылкой на данные полиции он уточняет, что подозреваемый в стрельбе находится на свободе. Данные о его личности пока не приводятся.
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