https://ria.ru/20250308/kanada-2003771304.html

В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек

В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025

В Канаде при стрельбе в пабе пострадали более десяти человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV. РИА Новости, 08.03.2025

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в Канаде в результате стрельбы в пабе в Торонто, сообщил канадский телеканал CTV. "В результате стрельбы в пабе возле торгового центра Скарборо по меньшей мере 11 человек пострадали", - сообщил телеканал со ссылкой на медицинских работников Торонто. По данным CTV, инцидент произошел вечером в пятницу. Телеканал пока не приводит подробностей случившегося. Со ссылкой на данные полиции он уточняет, что подозреваемый в стрельбе находится на свободе. Данные о его личности пока не приводятся.

https://ria.ru/20250215/strelba-1999511160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, торонто, канада