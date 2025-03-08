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Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.03.2025
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05:46 08.03.2025 (обновлено: 05:51 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/isk-2003763119.html
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.03.2025
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:46:00+03:00
2025-03-08T05:51:00+03:00
сша
российская электроника
ростех
безопасность
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное объединение "Импульс", говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Иск поступил 6 марта, к рассмотрению его пока не приняли. Основания исковых требований еще не уточняются.Минобороны и НПО "Импульс" ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме.По данным из открытых источников, НПО "Импульс" занимается разработкой автоматизированных систем управления. Входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". В июне 2024 года США включили предприятие в санкционный список.
https://ria.ru/20250306/almaz-2003365922.html
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сша, российская электроника, ростех, безопасность
США, Российская электроника, Ростех, Безопасность
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей

Суд зарегистрировал иск Минобороны к НПО "Импульс" на 1,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное объединение "Импульс", говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил 6 марта, к рассмотрению его пока не приняли. Основания исковых требований еще не уточняются.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз"
6 марта, 11:41
Минобороны и НПО "Импульс" ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме.
По данным из открытых источников, НПО "Импульс" занимается разработкой автоматизированных систем управления. Входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". В июне 2024 года США включили предприятие в санкционный список.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны
6 января, 11:08
 
СШАРоссийская электроникаРостехБезопасность
 
 
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