https://ria.ru/20250308/isk-2003763119.html

Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей

Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.03.2025

Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:46:00+03:00

2025-03-08T05:46:00+03:00

2025-03-08T05:51:00+03:00

сша

российская электроника

ростех

безопасность

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное объединение "Импульс", говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Иск поступил 6 марта, к рассмотрению его пока не приняли. Основания исковых требований еще не уточняются.Минобороны и НПО "Импульс" ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме.По данным из открытых источников, НПО "Импульс" занимается разработкой автоматизированных систем управления. Входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". В июне 2024 года США включили предприятие в санкционный список.

https://ria.ru/20250306/almaz-2003365922.html

https://ria.ru/20250106/zavod-1992652264.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, российская электроника, ростех, безопасность