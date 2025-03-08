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Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.03.2025
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:46:00+03:00
2025-03-08T05:46:00+03:00
2025-03-08T05:51:00+03:00
сша
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное объединение "Импульс", говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Иск поступил 6 марта, к рассмотрению его пока не приняли. Основания исковых требований еще не уточняются.Минобороны и НПО "Импульс" ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме.По данным из открытых источников, НПО "Импульс" занимается разработкой автоматизированных систем управления. Входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". В июне 2024 года США включили предприятие в санкционный список.
https://ria.ru/20250306/almaz-2003365922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, российская электроника, ростех, безопасность
США, Российская электроника, Ростех, Безопасность
Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей
Суд зарегистрировал иск Минобороны к НПО "Импульс" на 1,6 миллиарда рублей