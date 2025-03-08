https://ria.ru/20250308/ischeznovenie-2003599653.html

"Запись пропала". Новые подробности исчезновения матери в Подольске

"Запись пропала". Новые подробности исчезновения матери в Подольске - РИА Новости, 08.03.2025

"Запись пропала". Новые подробности исчезновения матери в Подольске

В Подмосковье волонтеры и полиция вот уже два месяца ищут жительницу Волгоградской области Екатерину Толстикову. Недавно появилась новая зацепка — пропавшую... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:00:00+03:00

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подольск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Дина Горина. В Подмосковье волонтеры и полиция вот уже два месяца ищут жительницу Волгоградской области Екатерину Толстикову. Недавно появилась новая зацепка — пропавшую сняли камеры видеонаблюдения в другой части города. Однако улика странным образом исчезла. РИА Новости разбиралось в ситуации."Никаких новостей"Толстикова пропала ночью 29 декабря. Полицейские и волонтеры ее не обнаружили и уже перестали выходить на поиски. "Продолжаем работать в информационном формате: размещаем объявления на улицах и в соцсетях", — сообщила РИА Новости инфорг Валентина Якутянка.В СК комментировать ситуацию отказались. "Уголовное дело завели, но следователь вообще ничего не сообщает", — рассказала РИА Новости близкая подруга пропавшей Наталья Пудовкина.Екатерина приехала в Подольск с двумя маленькими сыновьями 27 декабря, хотела показать ребенка врачу. В деревне у матери в Волгоградской области, где она жила последние несколько лет, подходящего специалиста не нашлось, поэтому обратились в поликлинику по месту прописки детей.Остановились в квартире у бывшего мужа Евгения. Прожив в браке пять лет, Екатерина и Евгений развелись. В день исчезновения младшему сыну Толстиковых стало плохо — Екатерина подумала, что у него судороги, и вызвала скорую. Мальчика забрали в больницу. Однако там патологий не выявили и отпустили ребенка домой.Растворилась в воздухеКак рассказывал бывший муж исчезнувшей Евгений, ночью ей кто-то позвонил. "Я услышал, как она сказала в трубку: "Отпусти моих детей", — вспоминал Толстиков. — Я сразу напрягся и отобрал у нее телефон. Оказалось, она разговаривала с бывшим парнем".Евгений взял у Екатерины телефон, чтобы поговорить с ее бывшим. Вышел на улицу покурить. Когда вернулся, обнаружил, что сыновья в квартире одни, а окно открыто настежь. Выглянув, увидел, что экс-супруга в одном халате и тапочках бежит по двору в неизвестном направлении."Я позвонил ее матери, а потом в полицию. Думал, Катю сразу начнут искать, но они не приехали", — объяснял Евгений.Было уже около полуночи. Дождавшись утра, он обзвонил знакомых и друзей, надеясь, что бывшая жена у кого-то из них. Это не дало результатов, и Толстиков сам отправился на поиски."Запись исчезла"Первым делом стали искать в квартире у бывшего молодого человека — безрезультатно. Подключилась полиция, и Екатерину обнаружили на камерах видеонаблюдения жилого дома. На кадрах отчетливо видно, как Толстикова в одном халате, без обуви бежит по улице.А через две недели появилось новое доказательство. "Следователь позвонил матери Кати десятого января и сказал, что ее зафиксировала еще одна камера. Она прибегала к какому-то военному учреждению, и ее туда не пустили, — говорит Пудовкина. — Мы сразу поехали в отделение. Попросили показать видео, но нам сказали, что записи исчезли".Подруга пропавшей не знает, о каком именно учреждении идет речь — военкомате или военной части. И то и другое есть в Подольске, но достаточно далеко от дома, где жила пропавшая. По пути туда — парковые зоны и река. Маршрут Толстиковой после этого теряется. Установить, что произошло с ней дальше, не удалось до сих пор."Просто ждем""Предпосылок к такому поступку совершенно не было, — уверяет Пудовкина. — К поискам подключилось множество знакомых и друзей, но у нас нет абсолютно никаких предположений о том, куда она могла пойти или поехать".Сейчас, по ее словам, семья просто ждет новостей. "Все, что могли сделать своими силами, мы сделали. Ее мать забрала детей к себе в Волгоградскую область, оформила временное опекунство и определила их в садик", — объясняет подруга Екатерины.На момент публикации материала никаких официальных заявлений МВД или СК по делу в открытом доступе не появилось. У Екатерины при себе не было ни денег, ни телефона, чтобы вызвать такси или позвонить близким. Родные и друзья все же надеются, что узнают о судьбе пропавшей в ближайшее время.

https://ria.ru/20250111/ischeznovenie-1993147107.html

подольск

московская область (подмосковье)

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подольск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)