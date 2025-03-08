https://ria.ru/20250308/hekmen-2003757935.html

Медэксперт назвала причину смерти актера Джина Хэкмена

Медэксперт назвала причину смерти актера Джина Хэкмена - РИА Новости, 08.03.2025

Медэксперт назвала причину смерти актера Джина Хэкмена

Двухкратный лауреат "Оскара", американский актер Джин Хэкмен скончался по естественным причинам, его жена Бетси Аракава скончалась из-за хантавирусного... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:46:00+03:00

2025-03-08T02:46:00+03:00

2025-03-08T03:12:00+03:00

нью-мексико

джин хэкмен

кинопремия "оскар"

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двухкратный лауреат "Оскара", американский актер Джин Хэкмен скончался по естественным причинам, его жена Бетси Аракава скончалась из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается грызунами, сообщила медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл. Ранее газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава. Позже телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал, что Хэкмен, вероятно, скончался за девять дней, прежде чем его и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико. На пресс-конференции Джэрелл сообщила журналистам, что вскрытие тел обоих показало отсутствие "внешнего воздействия", которое могло бы привести к смерти актера и его жены. "Причина смерти Аракавы - хантавирусный кардиопульмональный сидром. Смерть наступила по естественным причинам. Причина смерти Джина Хэкмена,.. - атеросклеротическое заболевание сердца", - заявила медик. Трансляцию пресс-конференции выложила в соцсети X газета USA Today. По словам медицинского эксперта, ключевым фактором кончины Хэкмена также стала болезнь Альцгеймера. Во время вскрытия также провели проверку кардиостимулятора актера. На основании полученных данных мединский эксперт пришла к выводу, что Хэкмен скончался примерно 18 февраля. Его жена скончалась, предположительно, 11 февраля. Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум", "Достать коротышку". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".

https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html

https://ria.ru/20250227/akter-2002063029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-мексико, джин хэкмен, кинопремия "оскар", в мире