ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе
ХАМАС заявило о позитивных сигналах по поводу второго этапа переговоров по Газе
© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 8 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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"Усилия египетских и катарских посредников для выполнения соглашения о прекращении огня продолжаются, есть позитивные сигналы касательно начала переговоров о втором этапе", - заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, слова которого приводит палестинское агентство Shehab.
Он подчеркнул, что движение готово вступить в переговоры о втором этапе соглашения.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.