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ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе - РИА Новости, 08.03.2025
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17:51 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/hamas-2003834133.html
ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе
ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе - РИА Новости, 08.03.2025
ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:51:00+03:00
2025-03-08T17:51:00+03:00
в мире
израиль
египет
каир (город)
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 8 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегация ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения мер по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и продвижения переговоров для перехода ко второму этапу соглашения. "Усилия египетских и катарских посредников для выполнения соглашения о прекращении огня продолжаются, есть позитивные сигналы касательно начала переговоров о втором этапе", - заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, слова которого приводит палестинское агентство Shehab. Он подчеркнул, что движение готово вступить в переговоры о втором этапе соглашения. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html
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в мире, израиль, египет, каир (город), стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило о позитивных сигналах для переговоров по Газе

ХАМАС заявило о позитивных сигналах по поводу второго этапа переговоров по Газе

© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 8 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о позитивных сигналах касательно начала переговоров о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегация ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения мер по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и продвижения переговоров для перехода ко второму этапу соглашения.
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"Усилия египетских и катарских посредников для выполнения соглашения о прекращении огня продолжаются, есть позитивные сигналы касательно начала переговоров о втором этапе", - заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, слова которого приводит палестинское агентство Shehab.
Он подчеркнул, что движение готово вступить в переговоры о втором этапе соглашения.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
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