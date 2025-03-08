Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/hakery-2003801281.html
Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики
Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики
Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики за одну неделю марта, они активно искали уязвимости, чтобы совершить успешную атаку... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:13:00+03:00
2025-03-08T13:13:00+03:00
экономика
технологии
происшествия
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_61e0d91deb412b6767f1131a2d518480.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики за одну неделю марта, они активно искали уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан - подарков, рассказал РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков. "По данным экспертов направления WAF ГК "Солар", с начала марта 2025 года хакеры нарастили число сканирований интернет-магазинов косметики. Уже 1 марта количество сканирований в сутки выросло в два раза в сравнении со средним значением в феврале 2025 года, а к 7 марта их число увеличилось уже в девять раз в сравнении с тем же показателем. Это означает, что хакеры активно начали искать уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан - подарков", - сказал Пашков. Эксперты отметили также рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики - это внедрение кода, позволяющее злоумышленникам заполучить несанкционированный доступ к базам данных организации, сведения для авторизации, а также другую конфиденциальную информацию и нанести ей ущерб. Рост составил 18 раз в сравнении со средним ежедневным количеством в феврале. В ГК "Солар" рассказали о троекратном росте числа кибератак с использованием уязвимости, возникающей при открытии локальных файлов на сервере в своем коде без достаточной проверки или аутентификации. Таким образом, хакеры могут читать локальные файлы на веб-сервере, которые могут содержать конфиденциальные данные, например, криптографические ключи и базы данных с паролями.
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_451ad49bc23c5e265d0cc701516b50cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, происшествия, общество, россия
Экономика, Технологии, Происшествия, Общество, Россия
Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики

Пашков: хакеры в 9 раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики за одну неделю марта, они активно искали уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан - подарков, рассказал РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.
"По данным экспертов направления WAF ГК "Солар", с начала марта 2025 года хакеры нарастили число сканирований интернет-магазинов косметики. Уже 1 марта количество сканирований в сутки выросло в два раза в сравнении со средним значением в феврале 2025 года, а к 7 марта их число увеличилось уже в девять раз в сравнении с тем же показателем. Это означает, что хакеры активно начали искать уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан - подарков", - сказал Пашков.
Эксперты отметили также рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики - это внедрение кода, позволяющее злоумышленникам заполучить несанкционированный доступ к базам данных организации, сведения для авторизации, а также другую конфиденциальную информацию и нанести ей ущерб. Рост составил 18 раз в сравнении со средним ежедневным количеством в феврале.
В ГК "Солар" рассказали о троекратном росте числа кибератак с использованием уязвимости, возникающей при открытии локальных файлов на сервере в своем коде без достаточной проверки или аутентификации. Таким образом, хакеры могут читать локальные файлы на веб-сервере, которые могут содержать конфиденциальные данные, например, криптографические ключи и базы данных с паролями.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
7 марта, 08:43
 
ЭкономикаТехнологииПроисшествияОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала