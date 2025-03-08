https://ria.ru/20250308/hakery-2003801281.html

Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики

Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики - РИА Новости, 08.03.2025

Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики

Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики за одну неделю марта, они активно искали уязвимости, чтобы совершить успешную атаку... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:13:00+03:00

2025-03-08T13:13:00+03:00

2025-03-08T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики за одну неделю марта, они активно искали уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан - подарков, рассказал РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков. "По данным экспертов направления WAF ГК "Солар", с начала марта 2025 года хакеры нарастили число сканирований интернет-магазинов косметики. Уже 1 марта количество сканирований в сутки выросло в два раза в сравнении со средним значением в феврале 2025 года, а к 7 марта их число увеличилось уже в девять раз в сравнении с тем же показателем. Это означает, что хакеры активно начали искать уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан - подарков", - сказал Пашков. Эксперты отметили также рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики - это внедрение кода, позволяющее злоумышленникам заполучить несанкционированный доступ к базам данных организации, сведения для авторизации, а также другую конфиденциальную информацию и нанести ей ущерб. Рост составил 18 раз в сравнении со средним ежедневным количеством в феврале. В ГК "Солар" рассказали о троекратном росте числа кибератак с использованием уязвимости, возникающей при открытии локальных файлов на сервере в своем коде без достаточной проверки или аутентификации. Таким образом, хакеры могут читать локальные файлы на веб-сервере, которые могут содержать конфиденциальные данные, например, криптографические ключи и базы данных с паролями.

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экономика, технологии, происшествия, общество, россия