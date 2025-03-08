https://ria.ru/20250308/gretsija-2003758910.html
На митинге у парламента Греции произошли беспорядки
На митинге у парламента Греции произошли беспорядки - РИА Новости, 08.03.2025
На митинге у парламента Греции произошли беспорядки
Неизвестные в капюшонах спровоцировали беспорядки на митинге возле парламента Греции во время дебатов по вотуму недоверия правительству, сообщил новостной сайт... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:11:00+03:00
2025-03-08T03:11:00+03:00
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АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Неизвестные в капюшонах спровоцировали беспорядки на митинге возле парламента Греции во время дебатов по вотуму недоверия правительству, сообщил новостной сайт "Прото тема". "Инциденты начались, когда группа людей в капюшонах бросала бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы рядом с памятником Неизвестному солдату. За этим последовали столкновения между людьми в капюшонах и полицией, которая в ответ применила химические вещества", - сообщил сайт. Сайт уточняет, что на месте происшествия также был применен водомет. При этом полиция в своем сообщении в связи с инцидентами утверждает, что не применяла спецсредств и просто вытеснила зачинщиков. По сообщению полиции, задержан был 61 человек, семерых из них впоследствии арестовали. На площади Синтагма возле парламента собрались тысячи людей, они требуют "правосудия для виновных в аварии в Темпи". В железнодорожной катастрофе в Темпи в феврале 2023 года погибли 57 человек, в основном студенты. В пятницу вечером в парламенте завершились дебаты по вотуму недоверия правительству в связи с обвинениями правительства страны в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу об этой крупнейшей в истории Грециижелезнодорожной катастрофе. Митинг и беспорядки произошли в пятницу вечером также в Салониках.
https://ria.ru/20250308/gretsiya-2003751617.html
https://ria.ru/20250302/afiny-2002553746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, салоники, парламент греции, афины
В мире, Салоники, Парламент Греции, Афины
На митинге у парламента Греции произошли беспорядки
Люди в капюшонах спровоцировали беспорядки на митинге возле парламента Греции
АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Неизвестные в капюшонах спровоцировали беспорядки на митинге возле парламента Греции во время дебатов по вотуму недоверия правительству, сообщил новостной сайт "Прото тема".
"Инциденты начались, когда группа людей в капюшонах бросала бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы рядом с памятником Неизвестному солдату. За этим последовали столкновения между людьми в капюшонах и полицией, которая в ответ применила химические вещества", - сообщил сайт.
Сайт уточняет, что на месте происшествия также был применен водомет. При этом полиция в своем сообщении в связи с инцидентами утверждает, что не применяла спецсредств и просто вытеснила зачинщиков.
По сообщению полиции, задержан был 61 человек, семерых из них впоследствии арестовали.
На площади Синтагма возле парламента собрались тысячи людей, они требуют "правосудия для виновных в аварии в Темпи".
В железнодорожной катастрофе в Темпи в феврале 2023 года погибли 57 человек, в основном студенты. В пятницу вечером в парламенте завершились дебаты по вотуму недоверия правительству в связи с обвинениями правительства страны в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу об этой крупнейшей в истории Грециижелезнодорожной катастрофе.
Митинг и беспорядки произошли в пятницу вечером также в Салониках
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