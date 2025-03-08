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Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025
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18:07 08.03.2025 (обновлено: 18:34 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/gospital-2003836497.html
Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр"
Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025
Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр"
Подземный военно-полевой госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, передает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:07:00+03:00
2025-03-08T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Подземный военно-полевой госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Мы находимся в подземном военно-полевом госпитале. Идея постройки началась именно с тех времен, когда противник начал применять, в том числе и по медицине, высокоточные боеприпасы", - сообщил РИА Новости офицер медицинской службы группировки "Днепр". В медбате работают врачи всех профилей, при этом госпиталь снабжен всем необходимым современным медицинским оборудованием: есть большая операционная на четыре стола, имеется лапароскопическая стойка и интераоперационный рентген. Госпиталь функционирует в непосредственной близости от передовой. "Да, у нас основной состав это именно девочки, это же медбат", - сказала РИА Новости военный фельдшер с позывным "Виктория". В медицинском батальоне служит около 30 девушек, госпиталь работает круглосуточно. "Тут все не как на гражданке. Чисто психо-эмоциональное, чисто физическая работа. Бывало такое, что мы работали по двое суток без передыху", - сказала агентству операционная медицинская сестра с позывным "Ника". На базе медбата 18-й армии организованы курсы тактической медицины для военнослужащих группировки. "Ребята с полков приезжают именно сюда, здесь их обучают именно тактической медицине, потому что кто как не они сами могут оказать помощь своему товарищу. Они ближе всего. Потом уже мы стоим", - сказала фельдшер "Виктория". По словам фельдшера, эвакокоманды госпиталя - одна из приоритетных целей для ВСУ. "Эвакуационные команды, они у нас, к сожалению, подвергаются наибольшей опасности… Гибель любого человека - она ужасна, а гибель медика, который мог бы спасти еще несколько жизней - она вдвойне ужасна", - подчеркнула медик.
https://ria.ru/20240929/vs-1975306984.html
https://ria.ru/20240828/meditsina-1968878335.html
https://ria.ru/20241116/laboratoriya-1984116091.html
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353
60
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Военный госпиталь в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр"
Подземный военный госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" на херсонском направлении. Корреспондент РИА Новости поздравил женский персонал медбата с 8 Марта.
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в мире, ника, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, НИКА, Вооруженные силы Украины
Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр"

Медбат 18-й общевойсковой армии создал подземный военно-полевой госпиталь

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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Подземный военно-полевой госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы находимся в подземном военно-полевом госпитале. Идея постройки началась именно с тех времен, когда противник начал применять, в том числе и по медицине, высокоточные боеприпасы", - сообщил РИА Новости офицер медицинской службы группировки "Днепр".
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В медбате работают врачи всех профилей, при этом госпиталь снабжен всем необходимым современным медицинским оборудованием: есть большая операционная на четыре стола, имеется лапароскопическая стойка и интераоперационный рентген. Госпиталь функционирует в непосредственной близости от передовой.
«
"Да, у нас основной состав это именно девочки, это же медбат", - сказала РИА Новости военный фельдшер с позывным "Виктория".
В медицинском батальоне служит около 30 девушек, госпиталь работает круглосуточно.
"Тут все не как на гражданке. Чисто психо-эмоциональное, чисто физическая работа. Бывало такое, что мы работали по двое суток без передыху", - сказала агентству операционная медицинская сестра с позывным "Ника".
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На базе медбата 18-й армии организованы курсы тактической медицины для военнослужащих группировки.
«
"Ребята с полков приезжают именно сюда, здесь их обучают именно тактической медицине, потому что кто как не они сами могут оказать помощь своему товарищу. Они ближе всего. Потом уже мы стоим", - сказала фельдшер "Виктория".
По словам фельдшера, эвакокоманды госпиталя - одна из приоритетных целей для ВСУ.
«
"Эвакуационные команды, они у нас, к сожалению, подвергаются наибольшей опасности… Гибель любого человека - она ужасна, а гибель медика, который мог бы спасти еще несколько жизней - она вдвойне ужасна", - подчеркнула медик.
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