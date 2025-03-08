https://ria.ru/20250308/gospital-2003836497.html

Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр"

Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025

Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр"

Подземный военно-полевой госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, передает... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:07:00+03:00

2025-03-08T18:07:00+03:00

2025-03-08T18:34:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Подземный военно-полевой госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Мы находимся в подземном военно-полевом госпитале. Идея постройки началась именно с тех времен, когда противник начал применять, в том числе и по медицине, высокоточные боеприпасы", - сообщил РИА Новости офицер медицинской службы группировки "Днепр". В медбате работают врачи всех профилей, при этом госпиталь снабжен всем необходимым современным медицинским оборудованием: есть большая операционная на четыре стола, имеется лапароскопическая стойка и интераоперационный рентген. Госпиталь функционирует в непосредственной близости от передовой. "Да, у нас основной состав это именно девочки, это же медбат", - сказала РИА Новости военный фельдшер с позывным "Виктория". В медицинском батальоне служит около 30 девушек, госпиталь работает круглосуточно. "Тут все не как на гражданке. Чисто психо-эмоциональное, чисто физическая работа. Бывало такое, что мы работали по двое суток без передыху", - сказала агентству операционная медицинская сестра с позывным "Ника". На базе медбата 18-й армии организованы курсы тактической медицины для военнослужащих группировки. "Ребята с полков приезжают именно сюда, здесь их обучают именно тактической медицине, потому что кто как не они сами могут оказать помощь своему товарищу. Они ближе всего. Потом уже мы стоим", - сказала фельдшер "Виктория". По словам фельдшера, эвакокоманды госпиталя - одна из приоритетных целей для ВСУ. "Эвакуационные команды, они у нас, к сожалению, подвергаются наибольшей опасности… Гибель любого человека - она ужасна, а гибель медика, который мог бы спасти еще несколько жизней - она вдвойне ужасна", - подчеркнула медик.

https://ria.ru/20240929/vs-1975306984.html

https://ria.ru/20240828/meditsina-1968878335.html

https://ria.ru/20241116/laboratoriya-1984116091.html

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Военный госпиталь в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" Подземный военный госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" на херсонском направлении. Корреспондент РИА Новости поздравил женский персонал медбата с 8 Марта. 2025-03-08T18:07 true PT5M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ника, вооруженные силы украины