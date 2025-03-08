Подземный военный госпиталь создали в группировке "Днепр"
Медбат 18-й общевойсковой армии создал подземный военно-полевой госпиталь
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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Подземный военно-полевой госпиталь создан в медицинском батальоне 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы находимся в подземном военно-полевом госпитале. Идея постройки началась именно с тех времен, когда противник начал применять, в том числе и по медицине, высокоточные боеприпасы", - сообщил РИА Новости офицер медицинской службы группировки "Днепр".
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В медбате работают врачи всех профилей, при этом госпиталь снабжен всем необходимым современным медицинским оборудованием: есть большая операционная на четыре стола, имеется лапароскопическая стойка и интераоперационный рентген. Госпиталь функционирует в непосредственной близости от передовой.
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"Да, у нас основной состав это именно девочки, это же медбат", - сказала РИА Новости военный фельдшер с позывным "Виктория".
В медицинском батальоне служит около 30 девушек, госпиталь работает круглосуточно.
"Тут все не как на гражданке. Чисто психо-эмоциональное, чисто физическая работа. Бывало такое, что мы работали по двое суток без передыху", - сказала агентству операционная медицинская сестра с позывным "Ника".
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На базе медбата 18-й армии организованы курсы тактической медицины для военнослужащих группировки.
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"Ребята с полков приезжают именно сюда, здесь их обучают именно тактической медицине, потому что кто как не они сами могут оказать помощь своему товарищу. Они ближе всего. Потом уже мы стоим", - сказала фельдшер "Виктория".
По словам фельдшера, эвакокоманды госпиталя - одна из приоритетных целей для ВСУ.
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"Эвакуационные команды, они у нас, к сожалению, подвергаются наибольшей опасности… Гибель любого человека - она ужасна, а гибель медика, который мог бы спасти еще несколько жизней - она вдвойне ужасна", - подчеркнула медик.
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