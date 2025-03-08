https://ria.ru/20250308/gosduma-2003753014.html

Вице-спикер Госдумы предложил создать Национальный центр профориентации

Вице-спикер Госдумы предложил создать Национальный центр профориентации - РИА Новости, 08.03.2025

Вице-спикер Госдумы предложил создать Национальный центр профориентации

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением создать Национальный центр профориентации, который... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:15:00+03:00

2025-03-08T01:15:00+03:00

2025-03-08T01:15:00+03:00

общество

борис чернышов (депутат)

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением создать Национальный центр профориентации, который займется работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым создать Национальный центр профориентации, который займется системной работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, прогнозирования потребностей рынка труда и выстраивания эффективного взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями", - сказано в документе. Отмечается, что такой центр не только поможет школьникам и студентам осознанно выбирать профессию, но и станет инструментом для модернизации системы подготовки кадров в соответствии с реальными экономическими запросами. "В рамках его деятельности можно запустить единый цифровой профориентационный портал, где молодые люди смогут проходить тестирование, получать персонализированные рекомендации по выбору профессии, изучать актуальные вакансии и доступные программы стажировок. Это позволит будущим специалистам заранее оценивать перспективность своей карьеры, а работодателям - находить и привлекать талантливых сотрудников еще на этапе их обучения", - подчеркивается в документе. В рамках центра предлагается также на экспертном уровне формировать инициативы по дальнейшему законодательному регулированию рынка труда и вопросов профориентации, в частности, подготовки механизма налоговых льгот для компаний, организующих оплачиваемые стажировки и практики, что станет стимулом для бизнеса активнее работать с молодежью. Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодняшняя ситуация на рынке труда вызывает опасения. По его словам, многие граждане работают не по специальности, а значительная часть - без профильного образования. "Это не только снижает качество жизни многих из тех, кто не смог реализовать свой потенциал, но и серьезный вызов для экономики. Государство вкладывает огромные ресурсы в образование, но эти инвестиции часто не окупаются, так как выпускники не находят применения своим знаниям. При этом ключевые отрасли сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров", - считает вице-спикер Госдумы. По его словам, задачей такого центра будет помочь молодежи осознанно выбирать профессию, основываясь на реальных потребностях рынка труда, а не на случайных советах или стереотипах. "Уверен, что такой подход поможет снизить уровень нецелевого образования, повысить эффективность рынка труда и обеспечить экономику квалифицированными кадрам", - отметил Чернышов.

https://ria.ru/20241114/zanyatost-1983701809.html

https://ria.ru/20240830/gosduma-1969538083.html

https://ria.ru/20240812/patenty-1965583520.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, борис чернышов (депутат), антон котяков, госдума рф