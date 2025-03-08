https://ria.ru/20250308/google-2003760882.html

Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome

Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome - РИА Новости, 08.03.2025

Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome

Министерство юстиции США снова призвало компанию Google изменить свою структуру и продать интернет-браузер Chrome, суд примет решение по мерам о судебной защите РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T04:18:00+03:00

2025-03-08T04:18:00+03:00

2025-03-08T04:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США снова призвало компанию Google изменить свою структуру и продать интернет-браузер Chrome, суд примет решение по мерам о судебной защите в апреле, сообщает газета Washington Post со ссылкой на постановление. Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин мобильных приложений, а также операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. Предложение об изменении структуры Google назвала "радикальным" и "вредоносным". Как сообщило агентство Блумберг, она попросила министерство юстиции США отказаться от изменения ее структуры в рамках антимонопольного дела. Газета отмечает, что министерство юстиции в пятницу подало ходатайство в суд округа Колумбии. "Правительство снова заявляет, что Google должна отказаться от браузера Chrome... чтобы предоставить новому конкуренту возможность управлять важным шлюзом для поиска в Интернете, свободным от монопольного контроля Google", - цитирует издание ходатайство американского минюста. По данным Washington Post, суд округа Колумбии, который ранее определил Google как "нелегальную монополию", примет решения по мерам о судебной защите в апреле. Как уточняет газета со ссылкой на ходатайство министерства, американское правительство также сохранило предложение запретить Google платить другим компаниям за предоставление его поисковой системе преимущественного размещения в их приложениях и телефонах. Правительство сняло свое требование о продаже Google своих долей в стартапах по искусственному интеллекту после того, как один из стартапов, компания Anthropic, заявил, что ему нужно финансирование Google, чтобы развиваться в быстрорастущей отрасли. Газета New York Times добавляет, что в пятницу компания Google также подала свое прошение в суд, аргументируя это тем, что не нуждается в изменении своей структуры. В ноябре, при предыдущем президенте США Джо Байдене, американский минюст в рамках антимонопольного дела против Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах.

https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html

https://ria.ru/20250222/google-2000943544.html

https://ria.ru/20241009/google-1977269528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, колумбия, вашингтон (штат), джо байден, google, в мире