https://ria.ru/20250308/gladkov-2003840165.html

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-08T18:38:00+03:00

2025-03-08T18:38:00+03:00

2025-03-09T00:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания", — написал он.В селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе четыре жилых дома и одно транспортное средство также получили повреждения. Под удар попала и линия электропередачи — часть жителей населенного пункта временно остались без света, добавил губернатор. Ранее в субботу Гладков заявил, что за минувшие сутки противник более 30 раз атаковал регион с помощью дронов. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия