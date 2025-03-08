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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-08T18:38:00+03:00
2025-03-08T18:38:00+03:00
2025-03-09T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания", — написал он.В селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе четыре жилых дома и одно транспортное средство также получили повреждения. Под удар попала и линия электропередачи — часть жителей населенного пункта временно остались без света, добавил губернатор. Ранее в субботу Гладков заявил, что за минувшие сутки противник более 30 раз атаковал регион с помощью дронов. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали 3 населенных пункта в Белгородской области