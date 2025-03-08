Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 08.03.2025 (обновлено: 01:47 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/germaniya-2003753874.html
В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев
В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев - РИА Новости, 08.03.2025
В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев
Суд немецкого Мюнхена приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ за резонансное убийство двух украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:33:00+03:00
2025-03-08T01:47:00+03:00
в мире
россия
украина
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74ff9e2cf7eb7b905364adac1425fc30.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Суд немецкого Мюнхена приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ за резонансное убийство двух украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, сообщило издание Spiegel. В апреле 2024 года в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ по подозрению в совершении двойного убийства. "Суд в своем приговоре в основном поддержал ходатайство старшего прокурора Максимилиана Лаубмайера, который утром потребовал пожизненного заключения за убийство и признания особой тяжести вины", - пишет Spiegel. Обвинение настаивало, что причиной ссоры между гражданином РФ и двумя гражданами Украины стал вооруженный конфликт на Украине. Сам подсудимый в ходе следствия утверждал, что ссора произошла во время совместного распития алкогольных напитков из-за "покупки алкоголя и бутылки водки". В своем заключительном слове подсудимый назвал алкоголь "черным дьяволом" и раскаялся в содеянном.
https://ria.ru/20240718/polsha-1960418970.html
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963315772.html
россия
украина
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2736e64f97249e11ada44e5bde5096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мюнхен
В мире, Россия, Украина, Мюнхен
В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев

В Мюнхене гражданина РФ, убившего 2 украинцев, приговорили к пожизненному сроку

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Суд немецкого Мюнхена приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ за резонансное убийство двух украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, сообщило издание Spiegel.
В апреле 2024 года в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ по подозрению в совершении двойного убийства.
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ
18 июля 2024, 10:39
"Суд в своем приговоре в основном поддержал ходатайство старшего прокурора Максимилиана Лаубмайера, который утром потребовал пожизненного заключения за убийство и признания особой тяжести вины", - пишет Spiegel. Обвинение настаивало, что причиной ссоры между гражданином РФ и двумя гражданами Украины стал вооруженный конфликт на Украине.
Сам подсудимый в ходе следствия утверждал, что ссора произошла во время совместного распития алкогольных напитков из-за "покупки алкоголя и бутылки водки". В своем заключительном слове подсудимый назвал алкоголь "черным дьяволом" и раскаялся в содеянном.
Сотрудник полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата
31 июля 2024, 23:01
 
В миреРоссияУкраинаМюнхен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала