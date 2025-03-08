В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев
В Мюнхене гражданина РФ, убившего 2 украинцев, приговорили к пожизненному сроку
© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Суд немецкого Мюнхена приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ за резонансное убийство двух украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, сообщило издание Spiegel.
В апреле 2024 года в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ по подозрению в совершении двойного убийства.
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"Суд в своем приговоре в основном поддержал ходатайство старшего прокурора Максимилиана Лаубмайера, который утром потребовал пожизненного заключения за убийство и признания особой тяжести вины", - пишет Spiegel. Обвинение настаивало, что причиной ссоры между гражданином РФ и двумя гражданами Украины стал вооруженный конфликт на Украине.
Сам подсудимый в ходе следствия утверждал, что ссора произошла во время совместного распития алкогольных напитков из-за "покупки алкоголя и бутылки водки". В своем заключительном слове подсудимый назвал алкоголь "черным дьяволом" и раскаялся в содеянном.
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