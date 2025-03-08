https://ria.ru/20250308/germaniya-2003753874.html

В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев

В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев - РИА Новости, 08.03.2025

В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство украинцев

Суд немецкого Мюнхена приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ за резонансное убийство двух украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:33:00+03:00

2025-03-08T01:33:00+03:00

2025-03-08T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Суд немецкого Мюнхена приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ за резонансное убийство двух украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, сообщило издание Spiegel. В апреле 2024 года в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Вскоре после произошедшего полиция заявила, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ по подозрению в совершении двойного убийства. "Суд в своем приговоре в основном поддержал ходатайство старшего прокурора Максимилиана Лаубмайера, который утром потребовал пожизненного заключения за убийство и признания особой тяжести вины", - пишет Spiegel. Обвинение настаивало, что причиной ссоры между гражданином РФ и двумя гражданами Украины стал вооруженный конфликт на Украине. Сам подсудимый в ходе следствия утверждал, что ссора произошла во время совместного распития алкогольных напитков из-за "покупки алкоголя и бутылки водки". В своем заключительном слове подсудимый назвал алкоголь "черным дьяволом" и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20240718/polsha-1960418970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, мюнхен