https://ria.ru/20250308/germanija-2003838775.html
В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами
В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами - РИА Новости, 08.03.2025
В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами
Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:32:00+03:00
2025-03-08T18:32:00+03:00
2025-03-08T18:32:00+03:00
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Проблема с украинскими беженцами у нас заключается в том, что в Германии 50% украинцев не работают и получают социальные пособия, но в Польше таких (украинцев - ред.) - всего 20%. Очевидно, что что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке", - заявил политик в разговоре с агентством. Крах уточнил, что в ФРГ нет таких проблем с преступлениями украинцев, какие есть с афганцами или сирийцами. "Проблема, которая у нас из-за конфликта на Украине, по-моему, заключается в том, что она разрушает нашу экономику. Правительство поддерживает войну и тем самым разрушает наше энергетическое партнерство с Россией, наш экспортный рынок, связанный с российской экономикой и КНР. Мы тратим много денег на Украину бесцельно, они там пропадают в коррупции. Поэтому я хочу остановить эту войну, а у правительства Германии нет плана и стратегии, что делать потом", - подчеркнул евродепутат. По его словам, национальные меньшинства должны будут играть более важную роль на Украине, чем было до вооруженного конфликта. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".
https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html
https://ria.ru/20250128/ssha-1995851247.html
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в мире, украина, германия
В мире, Украина, Германия
В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами
Евродепутат Крах: половина украинских беженцев в Германии живет на пособиях
БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах.
Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений.
«
"Проблема с украинскими беженцами у нас заключается в том, что в Германии 50% украинцев не работают и получают социальные пособия, но в Польше таких (украинцев - ред.) - всего 20%. Очевидно, что что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке", - заявил политик в разговоре с агентством.
Крах уточнил, что в ФРГ нет таких проблем с преступлениями украинцев, какие есть с афганцами или сирийцами.
«
"Проблема, которая у нас из-за конфликта на Украине, по-моему, заключается в том, что она разрушает нашу экономику. Правительство поддерживает войну и тем самым разрушает наше энергетическое партнерство с Россией, наш экспортный рынок, связанный с российской экономикой и КНР. Мы тратим много денег на Украину бесцельно, они там пропадают в коррупции. Поэтому я хочу остановить эту войну, а у правительства Германии нет плана и стратегии, что делать потом", - подчеркнул евродепутат.
По его словам, национальные меньшинства должны будут играть более важную роль на Украине, чем было до вооруженного конфликта.
Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине
лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей.
Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".