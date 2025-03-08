https://ria.ru/20250308/germanija-2003838775.html

В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами

В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами - РИА Новости, 08.03.2025

В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами

Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:32:00+03:00

2025-03-08T18:32:00+03:00

2025-03-08T18:32:00+03:00

в мире

украина

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg

БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Проблема с украинскими беженцами у нас заключается в том, что в Германии 50% украинцев не работают и получают социальные пособия, но в Польше таких (украинцев - ред.) - всего 20%. Очевидно, что что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке", - заявил политик в разговоре с агентством. Крах уточнил, что в ФРГ нет таких проблем с преступлениями украинцев, какие есть с афганцами или сирийцами. "Проблема, которая у нас из-за конфликта на Украине, по-моему, заключается в том, что она разрушает нашу экономику. Правительство поддерживает войну и тем самым разрушает наше энергетическое партнерство с Россией, наш экспортный рынок, связанный с российской экономикой и КНР. Мы тратим много денег на Украину бесцельно, они там пропадают в коррупции. Поэтому я хочу остановить эту войну, а у правительства Германии нет плана и стратегии, что делать потом", - подчеркнул евродепутат. По его словам, национальные меньшинства должны будут играть более важную роль на Украине, чем было до вооруженного конфликта. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".

https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html

https://ria.ru/20250128/ssha-1995851247.html

https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html

https://ria.ru/20241127/germanija-1986000859.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия