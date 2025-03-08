https://ria.ru/20250308/gaza-2003820239.html

Франция, Германия, Италия и Британия поддержали план восстановления Газы

Франция, Германия, Италия и Британия поддержали план восстановления Газы - РИА Новости, 08.03.2025

Франция, Германия, Италия и Британия поддержали план восстановления Газы

Франция, Германия, Италия и Великобритания поддержали арабский план восстановления сектора Газа, сообщил итальянский МИД. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:21:00+03:00

2025-03-08T15:21:00+03:00

2025-03-08T15:21:00+03:00

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РИМ, 8 мар - РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Великобритания поддержали арабский план восстановления сектора Газа, сообщил итальянский МИД. Во вторник в египетской столице Каире состоялся экстренный саммит Лиги арабских государств по палестинской проблеме. По его итогам участники одобрили разработанный Египтом план по реконструкции сектора Газа, который предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. План состоит из трех этапов, в рамках первого планируется обеспечить временным жильем палестинцев, потерявших свои дома. "Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, приветствуем арабскую инициативу по плану восстановления и реконструкции Газы. План определяет реалистичный путь восстановления Газы и обещает в случае его реализации быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе", - сказано в заявлении. Усилия по восстановлению и реконструкции, как отмечают министры, должны основываться на прочной политической и безопасной основе, приемлемой как для израильтян, так и для палестинцев, что гарантирует долгосрочный мир и безопасность. "Мы четко заявляем, что ХАМАС не должен больше управлять сектором Газа и представлять угрозу Израилю. Мы однозначно поддерживаем центральную роль Палестинской администрации и реализацию ее программы реформ", - добавляется в коммюнике.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003104663.html

https://ria.ru/20250304/gaza-2003073851.html

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в мире, франция, германия, италия, лига арабских государств, хамас