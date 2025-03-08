https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003838019.html

В Париже прошла акция против вовлечения страны в конфликт на Украине

В Париже прошла акция против вовлечения страны в конфликт на Украине - РИА Новости, 08.03.2025

В Париже прошла акция против вовлечения страны в конфликт на Украине

В Париже прошла манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки туда западных военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:23:00+03:00

2025-03-08T18:23:00+03:00

2025-03-08T23:45:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. В Париже прошла манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки туда западных военных, передает корреспондент РИА Новости. Акция, организованная партией "Патриоты", стартовала в центре города на площади Пале-Рояль. В ней участвовали несколько сотен граждан, которые держали в руках французские флаги и плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину". В преддверии сегодняшнего митинга такие баннеры появились на улицах Парижа. Некоторые протестующие также принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции и надписью: "В отставку немедленно!", "Макрон хочет войны, Макрон, убирайся". По словам лидера "Патриотов" Флориана Филиппо, глава республики совершенно не хочет мира."Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и — кто знает — может быть, и пойти на третий срок", — сказал политик. Он отметил, что у Франции нет денег вести войну, но президент страны "может создать провокацию, которая приведет к крайне опасной эскалации".Пятого марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. В Кремле это заявление назвали чрезвычайно конфронтационным. Причем, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в словах Макрона было много неточностей: в частности, он ничего не сказал о том, как военная инфраструктура НАТО приближалась к российским границам, и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

https://ria.ru/20250308/peskov-2003822069.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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Манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине В акции, стартовавшей в центре Парижа на площади Пале-Рояль, участвуют несколько сотен граждан. Повсюду виднеются плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!" и французские флаги. Как убедился корреспондент РИА Новости, в преддверии субботней акции, организованной партией "Патриоты", такие плакаты появились также на улицах Парижа. Некоторые участники принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции и надписью: "В отставку немедленно!", "Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!". 2025-03-08T18:23 true PT0M19S

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в мире, россия, франция, париж, эммануэль макрон, нато, евросоюз, украина, вооруженные силы украины, флориан филиппо, дмитрий песков