https://ria.ru/20250308/fitso-2003827605.html

Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, заявил Фицо

Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 08.03.2025

Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:30:00+03:00

2025-03-08T16:30:00+03:00

2025-03-08T16:30:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине. "Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Тем не менее, по словам Фицо, Зеленский на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе сменил риторику и заговорил о возможности перемирия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html

https://ria.ru/20250307/peregovory-2003722597.html

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в мире, украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, евросоюз, нато