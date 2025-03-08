https://ria.ru/20250308/fitso-2003824345.html

Премьер Словакии назвал Путина видным государственником

Премьер Словакии назвал Путина видным государственником - РИА Новости, 08.03.2025

Премьер Словакии назвал Путина видным государственником

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), депутата Европейского парламента... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:56:00+03:00

2025-03-08T15:56:00+03:00

2025-03-08T15:56:00+03:00

в мире

москва

россия

словакия

роберт фицо

владимир путин

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990736492_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5a5b78caa789bee0a637bc20c2503822.jpg

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), депутата Европейского парламента Любошу Благу, который посетил Россию, и назвал президента России Владимира Путина "видным государственником". В начале марта депутат Европейского парламента от Словакии Блага сообщил РИА Новости, что в ходе своего визита в Москву встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Блага также заявил в Москве, что Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает. Европа, по его словам, теряет своих партнеров из-за собственной военной философии. "Я не буду укорять своих коллег за разные контакты, ведь я был (на встрече) с Путиным. Кого я должен укорять? Я считаю, конечно, российского президента видным государственником. И что я должен сейчас укорять кого-то за встречи с российскими представителями? Как мы хотим решить конфликт (на Украине), если отвергаем любой диалог?" - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в ответ на просьбу ведущего прокомментировать встречу Благи с Нарышкиным и заявления словацкого евродепутата в Москве. Премьер Словакии посещал Россию в декабре 2024 года, в Москве его принял президент РФ Путин. Тогда оппозиция республики обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.

https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998531833.html

https://ria.ru/20250308/premer-2003821558.html

москва

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)