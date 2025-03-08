Премьер Словакии назвал Путина видным государственником
Фицо после общения депутата Благи и Нарышкина напомнил о своей встрече с Путиным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), депутата Европейского парламента Любошу Благу, который посетил Россию, и назвал президента России Владимира Путина "видным государственником".
В начале марта депутат Европейского парламента от Словакии Блага сообщил РИА Новости, что в ходе своего визита в Москву встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Блага также заявил в Москве, что Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает. Европа, по его словам, теряет своих партнеров из-за собственной военной философии.
"Я не буду укорять своих коллег за разные контакты, ведь я был (на встрече) с Путиным. Кого я должен укорять? Я считаю, конечно, российского президента видным государственником. И что я должен сейчас укорять кого-то за встречи с российскими представителями? Как мы хотим решить конфликт (на Украине), если отвергаем любой диалог?" - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в ответ на просьбу ведущего прокомментировать встречу Благи с Нарышкиным и заявления словацкого евродепутата в Москве.
Премьер Словакии посещал Россию в декабре 2024 года, в Москве его принял президент РФ Путин. Тогда оппозиция республики обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров.
Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.