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Премьер Словакии назвал Путина видным государственником - РИА Новости, 08.03.2025
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15:56 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/fitso-2003824345.html
Премьер Словакии назвал Путина видным государственником
Премьер Словакии назвал Путина видным государственником - РИА Новости, 08.03.2025
Премьер Словакии назвал Путина видным государственником
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), депутата Европейского парламента... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:56:00+03:00
2025-03-08T15:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), депутата Европейского парламента Любошу Благу, который посетил Россию, и назвал президента России Владимира Путина "видным государственником". В начале марта депутат Европейского парламента от Словакии Блага сообщил РИА Новости, что в ходе своего визита в Москву встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Блага также заявил в Москве, что Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает. Европа, по его словам, теряет своих партнеров из-за собственной военной философии. "Я не буду укорять своих коллег за разные контакты, ведь я был (на встрече) с Путиным. Кого я должен укорять? Я считаю, конечно, российского президента видным государственником. И что я должен сейчас укорять кого-то за встречи с российскими представителями? Как мы хотим решить конфликт (на Украине), если отвергаем любой диалог?" - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в ответ на просьбу ведущего прокомментировать встречу Благи с Нарышкиным и заявления словацкого евродепутата в Москве. Премьер Словакии посещал Россию в декабре 2024 года, в Москве его принял президент РФ Путин. Тогда оппозиция республики обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.
https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998531833.html
https://ria.ru/20250308/premer-2003821558.html
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в мире, москва, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Москва, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Премьер Словакии назвал Путина видным государственником

Фицо после общения депутата Благи и Нарышкина напомнил о своей встрече с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), депутата Европейского парламента Любошу Благу, который посетил Россию, и назвал президента России Владимира Путина "видным государственником".
В начале марта депутат Европейского парламента от Словакии Блага сообщил РИА Новости, что в ходе своего визита в Москву встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Блага также заявил в Москве, что Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает. Европа, по его словам, теряет своих партнеров из-за собственной военной философии.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
При Фицо русофобия в политике Словакии сошла на нет, заявил посол России
11 февраля, 07:51
"Я не буду укорять своих коллег за разные контакты, ведь я был (на встрече) с Путиным. Кого я должен укорять? Я считаю, конечно, российского президента видным государственником. И что я должен сейчас укорять кого-то за встречи с российскими представителями? Как мы хотим решить конфликт (на Украине), если отвергаем любой диалог?" - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в ответ на просьбу ведущего прокомментировать встречу Благи с Нарышкиным и заявления словацкого евродепутата в Москве.
Премьер Словакии посещал Россию в декабре 2024 года, в Москве его принял президент РФ Путин. Тогда оппозиция республики обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров.
Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Фицо заступился за своего соратника, сказавшего о "российском" Киеве
Вчера, 15:31
 
В миреМоскваРоссияСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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