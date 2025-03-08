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Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию - РИА Новости, 08.03.2025
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15:53 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/fitso-2003823938.html
Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию
Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию - РИА Новости, 08.03.2025
Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видит огромный интерес к его поездке в Россию, которая запланирована на май. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:53:00+03:00
2025-03-08T15:53:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видит огромный интерес к его поездке в Россию, которая запланирована на май. "Огромный интерес, я не знаю кто поедет (со мной - ред.), но интерес огромный и со стороны предпринимателей, и со стороны представителей культуры", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он добавил, что искажение истории недопустимо. "Из чувства долга 8-9 мая я должен ехать (в Москву - ред.) и поблагодарить", - заключил Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
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в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо
Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию

Фицо сообщил об огромном интересе в Словакии к его поездке в Россию в мае

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видит огромный интерес к его поездке в Россию, которая запланирована на май.
"Огромный интерес, я не знаю кто поедет (со мной - ред.), но интерес огромный и со стороны предпринимателей, и со стороны представителей культуры", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он добавил, что искажение истории недопустимо. "Из чувства долга 8-9 мая я должен ехать (в Москву - ред.) и поблагодарить", - заключил Фицо.
В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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