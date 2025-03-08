https://ria.ru/20250308/fitso-2003823938.html

Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию

Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию - РИА Новости, 08.03.2025

Фицо заявил об интересе в Словакии к его предстоящей поездке в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видит огромный интерес к его поездке в Россию, которая запланирована на май. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:53:00+03:00

2025-03-08T15:53:00+03:00

2025-03-08T15:53:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видит огромный интерес к его поездке в Россию, которая запланирована на май. "Огромный интерес, я не знаю кто поедет (со мной - ред.), но интерес огромный и со стороны предпринимателей, и со стороны представителей культуры", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он добавил, что искажение истории недопустимо. "Из чувства долга 8-9 мая я должен ехать (в Москву - ред.) и поблагодарить", - заключил Фицо. В конце января Фицо подтверждал свое намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250308/premer-2003821558.html

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