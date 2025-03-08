СМИ: Европа обсуждает только саму возможность отправки военных на Украину
ЕС обсуждает только возможность отправки войск на Украину, а не их количество
© AP Photo / Alberto PezzaliСолдаты ВСУ и западных стран
© AP Photo / Alberto Pezzali
Солдаты ВСУ и западных стран. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Европа пока обсуждает только саму возможность отправки военнослужащих на Украину, а не их количество, сообщил украинский телеканал "Общественное" ссылаясь на комментарий официального представителя французского МИД Кристофа Лемуана.
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"На данный момент страны Европы не обсуждают количество военных, которыХ могут прислать на Украину, а лишь саму возможность отправки", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Кроме этого, Лемуан подчеркнул, что речь идет не о боевых подразделениях, а о "миротворческом контингенте", который будет задействован для поддержания мира, когда таковой будет достигнут.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.