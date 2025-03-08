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СМИ: Европа обсуждает только саму возможность отправки военных на Украину - РИА Новости, 08.03.2025
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15:27 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/evropa-2003821085.html
СМИ: Европа обсуждает только саму возможность отправки военных на Украину
СМИ: Европа обсуждает только саму возможность отправки военных на Украину - РИА Новости, 08.03.2025
СМИ: Европа обсуждает только саму возможность отправки военных на Украину
Европа пока обсуждает только саму возможность отправки военнослужащих на Украину, а не их количество, сообщил украинский телеканал "Общественное" ссылаясь на... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:27:00+03:00
2025-03-08T15:27:00+03:00
в мире
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европа
кир стармер
эммануэль макрон
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Европа пока обсуждает только саму возможность отправки военнослужащих на Украину, а не их количество, сообщил украинский телеканал "Общественное" ссылаясь на комментарий официального представителя французского МИД Кристофа Лемуана. "На данный момент страны Европы не обсуждают количество военных, которыХ могут прислать на Украину, а лишь саму возможность отправки", - говорится в материале на сайте "Общественного". Кроме этого, Лемуан подчеркнул, что речь идет не о боевых подразделениях, а о "миротворческом контингенте", который будет задействован для поддержания мира, когда таковой будет достигнут. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250305/mirotvortsy-2003269061.html
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в мире, украина, россия, европа, кир стармер, эммануэль макрон, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Европа, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: Европа обсуждает только саму возможность отправки военных на Украину

ЕС обсуждает только возможность отправки войск на Украину, а не их количество

© AP Photo / Alberto PezzaliСолдаты ВСУ и западных стран
Солдаты ВСУ и западных стран - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Солдаты ВСУ и западных стран. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Европа пока обсуждает только саму возможность отправки военнослужащих на Украину, а не их количество, сообщил украинский телеканал "Общественное" ссылаясь на комментарий официального представителя французского МИД Кристофа Лемуана.
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"На данный момент страны Европы не обсуждают количество военных, которыХ могут прислать на Украину, а лишь саму возможность отправки", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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5 марта, 18:21
Кроме этого, Лемуан подчеркнул, что речь идет не о боевых подразделениях, а о "миротворческом контингенте", который будет задействован для поддержания мира, когда таковой будет достигнут.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
16 января, 03:20
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаКир СтармерЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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