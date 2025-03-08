https://ria.ru/20250308/evropa-2003792058.html

В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 08.03.2025

В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

Европа не в состоянии противостоять России на равных, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий."У Европы нет средств, которые позволили бы ей... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:43:00+03:00

2025-03-08T11:43:00+03:00

2025-03-08T21:45:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Европа не в состоянии противостоять России на равных, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий."У Европы нет средств, которые позволили бы ей вступить в войну с Россией на равных условиях. Единственный игрок, обладающий такой возможностью, — это Соединенные Штаты. Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать", — сказал он. В свою очередь, польский журналист Войцех Цейровский заявил, что США могут защитить себя без НАТО, но альянс не способен на это без помощи Вашингтона. "Лидеры европейских стран — это секта, которая полна решимости разрушить Европу", — добавил он. Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003782547.html

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европа

россия

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в мире, европа, дональд трамп, нато, евросоюз, россия, сша