В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
Do Rzeczy: у Европы нет средств, чтобы воевать на равных с Россией
© Фото : Sgt. Timothy HamlinТанк Leopard 2
© Фото : Sgt. Timothy Hamlin
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Европа не в состоянии противостоять России на равных, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.
"У Европы нет средств, которые позволили бы ей вступить в войну с Россией на равных условиях. Единственный игрок, обладающий такой возможностью, — это Соединенные Штаты. Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать", — сказал он.
"У Европы нет средств, которые позволили бы ей вступить в войну с Россией на равных условиях. Единственный игрок, обладающий такой возможностью, — это Соединенные Штаты. Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать", — сказал он.
В свою очередь, польский журналист Войцех Цейровский заявил, что США могут защитить себя без НАТО, но альянс не способен на это без помощи Вашингтона.
"Лидеры европейских стран — это секта, которая полна решимости разрушить Европу", — добавил он.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.
"Лидеры европейских стран — это секта, которая полна решимости разрушить Европу", — добавил он.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.