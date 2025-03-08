Европа нашла рецепт спасения Украины
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Миф о пятой статье устава НАТО живет уже три четверти века: он гласит, что нападение на одну из стран альянса приравнено к нападению на всех его участников и вызовет их автоматический военный ответ. В реальности же в уставе сказано только, что каждая из стран НАТО в этом случае "окажет помощь <...> путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы". То есть никакого не то что автоматизма, но даже непременного военного ответа не предусмотрено. Однако в ходе нынешних попыток европейцев, вопреки отказу США все-таки протолкнуть атлантизацию Украины, миф снова оживили — и это порождает удивительные в своей фантасмагоричности конструкции.
Например, итальянский премьер Мелони предлагает распространить действие пятой статьи на Украину: "Это не то же самое, что вступление в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это было бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения".
По словам Мелони, эта идея обсуждается, в том числе о ней говорили и на прошедшем в четверг внеочередном саммите НАТО. То есть в Брюсселе шли споры между теми, кто предлагает немедленно принять Украину в НАТО, и теми, кто хочет ограничиться "всего лишь" предоставлением ей гарантий по пятой статье? Такие "ястребы" и "голуби"? Причем за вступление Украины в НАТО — правда лишь в перспективе — теперь высказывается и президент Франции Макрон, который раньше был более осторожен. Понятно, что принять Украину в НАТО невозможно: даже до разворота Трампа в альянсе хватало европейцев, выступавших категорически против, не говоря уже и о том, что сам Байден не хотел рисковать. Но ведь и идея предоставления ей гарантий по пятой статье абсурдна. Мало того что она не получит поддержки всех членов альянса (не говоря уже о США), так еще и сама эта "гарантия" ничего не гарантирует Украине, зато ставит крест на любых попытках договориться с Россией, потому что будет воспринята нами как фактическое включение Киева в состав атлантического блока. Однако в Европе ее на полном серьезе обсуждают, еще и выдавая за поиск пути мирного урегулирования. Почему это происходит?
Потому что правящие европейские элиты полностью оторвались от реальности или просто блефуют? И то и другое, но если вы думаете, что предложение Мелони — это верх неадекватности, значит, вы еще не слышали о гениальной идее британского премьера Стармера. Она не высказана публично, но очень похожа на правду: как сообщает The i Paper, премьер-министр заявил, что Дональд Трамп прикроет, если британские солдаты на Украине попадут под обстрел российских войск. Стармер также отметил, что в Вашингтоне по-прежнему поддерживают пятую статью устава НАТО.
Увязка двух этих утверждений неслучайна. В Лондоне делают вид, что британские "миротворцы" на Украине окажутся под защитой американской военной мощи. Но у Британии не может быть стопроцентной уверенности даже в том, что американцы ответят на удар по самому острову: если мы представим себе гипотетический вариант ядерного удара России по Британии, ответный американский удар по России вовсе не гарантирован (причины понятны: нежелание начинать войну двух ядерных сверхдержав). А уж говорить о каком-то американском зонтике над британским корпусом на Украине и вовсе абсурдно — его не будет точно так же, как и американских гарантий безопасности Киеву. Впрочем, не будет и самого британского корпуса — как и французского, шведского и какого-либо еще.
По одной простой причине: Россия категорически против, а воевать с ней европейцы не собираются. И неоднократные заявления Москвы о том, что она будет считать любое присутствие военных из европейских стран на Украине "официальным, нескрываемым вовлечением стран НАТО в войну против России" (как это сделал на днях Сергей Лавров), не оставляют никаких возможностей для двусмысленной трактовки последствий высадки европейского десанта. Проверять, какие именно действия Россия "сочтет необходимым" предпринять в ответ, никто из европейцев не будет — это вам не теоретическая пятая статья, а хорошо всем известный исторический опыт ответа русских на европейское вторжение в наши западные пределы. С поправкой на скорость современных средств доставки этого ответа.
На Западе напомнили Макрону и Стармеру слова Лаврова
7 марта, 18:21