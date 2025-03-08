https://ria.ru/20250308/ekspert-2003805749.html

Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС

Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС - РИА Новости, 08.03.2025

Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС

Молдавия не сможет стать частью какого-либо геополитического союза, в том числе членом Евросоюза, поскольку она еще не является полностью суверенным... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:47:00+03:00

2025-03-08T13:47:00+03:00

2025-03-08T13:47:00+03:00

в мире

молдавия

украина

швейцария

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью какого-либо геополитического союза, в том числе членом Евросоюза, поскольку она еще не является полностью суверенным государством, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Молдавия никогда не станет членом какого-то геополитического союза, это невозможно. Поскольку нам еще только предстоит стать полноценным государством. При нынешних условиях Молдавия никогда не станет членом Евросоюза", - заявил Лисневский журналистам. По его словам, Молдавия за 30 лет не предприняла ничего, чтобы стать полностью суверенным государством, в том числе не сумела реинтегрировать Приднестровье. "Мы могли бы пойти по пути той же Швейцарии. Нам могла бы помочь модель федерализации", - полагает эксперт. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в члены ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250306/moldavija-2003436509.html

https://ria.ru/20250308/missija-2003793553.html

молдавия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, швейцария, евросоюз