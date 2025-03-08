Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС
Лисневский: Молдавия не является полностью суверенным государством
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью какого-либо геополитического союза, в том числе членом Евросоюза, поскольку она еще не является полностью суверенным государством, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Молдавия никогда не станет членом какого-то геополитического союза, это невозможно. Поскольку нам еще только предстоит стать полноценным государством. При нынешних условиях Молдавия никогда не станет членом Евросоюза", - заявил Лисневский журналистам.
По его словам, Молдавия за 30 лет не предприняла ничего, чтобы стать полностью суверенным государством, в том числе не сумела реинтегрировать Приднестровье.
"Мы могли бы пойти по пути той же Швейцарии. Нам могла бы помочь модель федерализации", - полагает эксперт.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в члены ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.