Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей
Гагин: до замыкания ВСУ в котел под Суджей остались считаные километры
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области
Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел остались считаные километры — немногим более десяти, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся с рабочей поездкой в Курске.
"Если говорить о Суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться. Скажем так, до его сужения остается немногим более десяти километров. При этом противник сейчас лишен возможности ротации и поставки тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий, наши контролируют эту дорогу, по которой противник снабжался", — рассказал Гагин агентству.
По его словам, противник, понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта, перебросил часть сил в ДНР, тем самым забрав резервы, предназначенные для своей курской группировки. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе, без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации. Это существенно затруднит их положение", — подчеркнул он.
По словам собеседника агентства, украинские военные и сами начинают понимать, что командование их просто бросило на курском участке фронта, а для их отступления даже не подготовили позиции.
"То есть противник не вкладывается в отступление своих сил и бросает, как обычно, как щепки в костер их, не считаясь с потерями", — рассказал Гагин.
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