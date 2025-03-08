https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html

Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей

Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей - РИА Новости, 08.03.2025

Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей

Украинские войска на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел остались считаные... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:33:00+03:00

2025-03-08T11:33:00+03:00

2025-03-08T22:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

курск

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

суджа

суджанский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9dc97310b6e94b27087b8f0d8c47e675.jpg

КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел остались считаные километры — немногим более десяти, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся с рабочей поездкой в Курске. "Если говорить о Суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться. Скажем так, до его сужения остается немногим более десяти километров. При этом противник сейчас лишен возможности ротации и поставки тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий, наши контролируют эту дорогу, по которой противник снабжался", — рассказал Гагин агентству. По его словам, противник, понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта, перебросил часть сил в ДНР, тем самым забрав резервы, предназначенные для своей курской группировки. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе, без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации. Это существенно затруднит их положение", — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, украинские военные и сами начинают понимать, что командование их просто бросило на курском участке фронта, а для их отступления даже не подготовили позиции. "То есть противник не вкладывается в отступление своих сил и бросает, как обычно, как щепки в костер их, не считаясь с потерями", — рассказал Гагин.

https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

курск

донецкая народная республика

суджа

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, курск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, суджа, суджанский район