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Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 08.03.2025 (обновлено: 22:10 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html
Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей
Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей
Украинские войска на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел остались считаные... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:33:00+03:00
2025-03-08T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
суджа
суджанский район
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КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел остались считаные километры — немногим более десяти, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся с рабочей поездкой в Курске. "Если говорить о Суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться. Скажем так, до его сужения остается немногим более десяти километров. При этом противник сейчас лишен возможности ротации и поставки тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий, наши контролируют эту дорогу, по которой противник снабжался", — рассказал Гагин агентству. По его словам, противник, понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта, перебросил часть сил в ДНР, тем самым забрав резервы, предназначенные для своей курской группировки. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе, без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации. Это существенно затруднит их положение", — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, украинские военные и сами начинают понимать, что командование их просто бросило на курском участке фронта, а для их отступления даже не подготовили позиции. "То есть противник не вкладывается в отступление своих сил и бросает, как обычно, как щепки в костер их, не считаясь с потерями", — рассказал Гагин.
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
курск
донецкая народная республика
суджа
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курская область, курск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, суджа, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Суджа, Суджанский район
Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей

Гагин: до замыкания ВСУ в котел под Суджей остались считаные километры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области
Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел остались считаные километры — немногим более десяти, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся с рабочей поездкой в Курске.
"Если говорить о Суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться. Скажем так, до его сужения остается немногим более десяти километров. При этом противник сейчас лишен возможности ротации и поставки тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий, наши контролируют эту дорогу, по которой противник снабжался", — рассказал Гагин агентству.
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По его словам, противник, понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта, перебросил часть сил в ДНР, тем самым забрав резервы, предназначенные для своей курской группировки. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе, без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации. Это существенно затруднит их положение", — подчеркнул он.
По словам собеседника агентства, украинские военные и сами начинают понимать, что командование их просто бросило на курском участке фронта, а для их отступления даже не подготовили позиции.
"То есть противник не вкладывается в отступление своих сил и бросает, как обычно, как щепки в костер их, не считаясь с потерями", — рассказал Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныСуджаСуджанский район
 
 
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