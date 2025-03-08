https://ria.ru/20250308/ekspert-2003769043.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как спасти аккаунт "Госуслуг"
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как спасти аккаунт "Госуслуг" - РИА Новости, 08.03.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как спасти аккаунт "Госуслуг"
Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:42:00+03:00
2025-03-08T07:42:00+03:00
2025-03-08T07:42:00+03:00
общество
технологии
сергей голованов
лаборатория касперского
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или техническую поддержку МФЦ, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, - заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой", - порекомендовал он. Эксперт добавил, что после этого нужно обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации. Голованов пояснил, что мошенники сегодня во многих своих схемах стремятся получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах". Среди самых актуальных легенд, с помощью которых атакующие стремятся выманить одноразовый код пользователя для авторизации, - звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003527978.html
https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского
Общество, Технологии, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как спасти аккаунт "Госуслуг"
Голованов рассказал, что делать, если мошенники получили доступ к Госуслугам
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или техническую поддержку МФЦ, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, - заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой", - порекомендовал он.
Эксперт добавил, что после этого нужно обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации.
Голованов
пояснил, что мошенники сегодня во многих своих схемах стремятся получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах".
Среди самых актуальных легенд, с помощью которых атакующие стремятся выманить одноразовый код пользователя для авторизации, - звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.