https://ria.ru/20250308/drony-2003828509.html

В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами

В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 08.03.2025

В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:45:00+03:00

2025-03-08T16:45:00+03:00

2025-03-08T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

алексей неижпапа

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала эффективные методы противодействия украинским морским дронам, пишет британская газета Guardian. "Москва разработала "довольно эффективные" методы противодействия налетам морских беспилотников", - говорится в публикации со ссылкой на Неижпапу*, который дал интервью газете. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241231/drony-1992180602.html

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россия, украина, европа, алексей неижпапа, владимир путин, нато