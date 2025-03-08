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В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 08.03.2025 (обновлено: 17:23 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/drony-2003828509.html
В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами
В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 08.03.2025
В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами
Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:45:00+03:00
2025-03-08T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
алексей неижпапа
владимир путин
нато
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала эффективные методы противодействия украинским морским дронам, пишет британская газета Guardian. "Москва разработала "довольно эффективные" методы противодействия налетам морских беспилотников", - говорится в публикации со ссылкой на Неижпапу*, который дал интервью газете. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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россия, украина, европа, алексей неижпапа, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Алексей Неижпапа, Владимир Путин, НАТО
В Киеве признали эффективность методов России по борьбе с морскими дронами

Неижпапа признал эффективность методов РФ по борьбе с морскими дронами ВСУ

© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины
Катера ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала эффективные методы противодействия украинским морским дронам, пишет британская газета Guardian.
"Москва разработала "довольно эффективные" методы противодействия налетам морских беспилотников", - говорится в публикации со ссылкой на Неижпапу*, который дал интервью газете.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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