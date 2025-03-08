https://ria.ru/20250308/drk-2003796224.html

В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения

В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения - РИА Новости, 08.03.2025

В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили награду в размере 5 миллионов долларов за помощь в поимке главы повстанческого движения "Альянс реки... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:35:00+03:00

2025-03-08T12:35:00+03:00

2025-03-08T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили награду в размере 5 миллионов долларов за помощь в поимке главы повстанческого движения "Альянс реки Конго" Корнея Нангаа, сообщает портал 7sur7 со ссылкой на министерство юстиции страны. "Министр юстиции… объявил награду в размере 5 миллионов долларов тому, кто поможет арестовать осужденных Корнея Нангаа, Бертрана Бисимву и Султани Макенга", - пишет портал. Отмечается, что награда предусмотрена для тех, кто предоставит информацию, которая позволит задержать Нангаа и его сторонников. В повстанческое движение "Альянс реки Конго" входит в том числе группировка М23, которая ведет наступление на востоке ДРК. Ранее Нангаа заявлял, что движение М23 не собирается покидать захваченный им город Гома на востоке ДРК и хочет идти до Киншасы, столицы страны. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250304/povstantsy-2002943201.html

https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html

https://ria.ru/20250227/drk-2001965042.html

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киншаса (город)

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в мире, россия, руанда, киншаса (город), василий небензя, оон, демократическая республика конго