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В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения - РИА Новости, 08.03.2025
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12:35 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/drk-2003796224.html
В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения
В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения - РИА Новости, 08.03.2025
В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения
Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили награду в размере 5 миллионов долларов за помощь в поимке главы повстанческого движения "Альянс реки... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:35:00+03:00
2025-03-08T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили награду в размере 5 миллионов долларов за помощь в поимке главы повстанческого движения "Альянс реки Конго" Корнея Нангаа, сообщает портал 7sur7 со ссылкой на министерство юстиции страны. "Министр юстиции… объявил награду в размере 5 миллионов долларов тому, кто поможет арестовать осужденных Корнея Нангаа, Бертрана Бисимву и Султани Макенга", - пишет портал. Отмечается, что награда предусмотрена для тех, кто предоставит информацию, которая позволит задержать Нангаа и его сторонников. В повстанческое движение "Альянс реки Конго" входит в том числе группировка М23, которая ведет наступление на востоке ДРК. Ранее Нангаа заявлял, что движение М23 не собирается покидать захваченный им город Гома на востоке ДРК и хочет идти до Киншасы, столицы страны. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250304/povstantsy-2002943201.html
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россия
руанда
киншаса (город)
демократическая республика конго
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в мире, россия, руанда, киншаса (город), василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, Россия, Руанда, Киншаса (город), Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения

В ДРК заплатят 5 миллионов за помощь в поимке главы "Альянса реки Конго"

© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / John Bompengo
Полиция в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили награду в размере 5 миллионов долларов за помощь в поимке главы повстанческого движения "Альянс реки Конго" Корнея Нангаа, сообщает портал 7sur7 со ссылкой на министерство юстиции страны.
"Министр юстиции… объявил награду в размере 5 миллионов долларов тому, кто поможет арестовать осужденных Корнея Нангаа, Бертрана Бисимву и Султани Макенга", - пишет портал.
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Отмечается, что награда предусмотрена для тех, кто предоставит информацию, которая позволит задержать Нангаа и его сторонников.
В повстанческое движение "Альянс реки Конго" входит в том числе группировка М23, которая ведет наступление на востоке ДРК.
Ранее Нангаа заявлял, что движение М23 не собирается покидать захваченный им город Гома на востоке ДРК и хочет идти до Киншасы, столицы страны.
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После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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