В ДРК объявили награду за помощь в поимке главы повстанческого движения
В ДРК заплатят 5 миллионов за помощь в поимке главы "Альянса реки Конго"
© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
© AP Photo / John Bompengo
Полиция в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) объявили награду в размере 5 миллионов долларов за помощь в поимке главы повстанческого движения "Альянс реки Конго" Корнея Нангаа, сообщает портал 7sur7 со ссылкой на министерство юстиции страны.
"Министр юстиции… объявил награду в размере 5 миллионов долларов тому, кто поможет арестовать осужденных Корнея Нангаа, Бертрана Бисимву и Султани Макенга", - пишет портал.
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Отмечается, что награда предусмотрена для тех, кто предоставит информацию, которая позволит задержать Нангаа и его сторонников.
В повстанческое движение "Альянс реки Конго" входит в том числе группировка М23, которая ведет наступление на востоке ДРК.
Ранее Нангаа заявлял, что движение М23 не собирается покидать захваченный им город Гома на востоке ДРК и хочет идти до Киншасы, столицы страны.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.