https://ria.ru/20250308/draka-2003853172.html
В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина
В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина - РИА Новости, 08.03.2025
В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина
Полиция в Челябинске устанавливает участников инцидента около магазина, где устроили драку несколько мальчиков, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T21:00:00+03:00
2025-03-08T21:00:00+03:00
2025-03-08T21:00:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости. Полиция в Челябинске устанавливает участников инцидента около магазина, где устроили драку несколько мальчиков, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону. В Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео с дракой четырех мальчиков около магазина. В один момент одного из мальчиков другой ребенок с силой пинает в спину ногой, прохожие не пытаются их разнять. Уточняется, что одного мальчика также пырнули в руку ножом. "Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются. В настоящее время полицейскими изучается видеозапись, размещенная в открытом доступе, проводятся дальнейшие необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Граждан, ставших очевидцами происшествия, а также законных представителей пострадавших полиция просит обратиться по телефону 102, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250208/saratov-1998195318.html
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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина
МВД начало проверку после драки четырех мальчиков у магазина в Челябинске