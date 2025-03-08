https://ria.ru/20250308/draka-2003853172.html

В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина

В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина - РИА Новости, 08.03.2025

В Челябинске проверят инцидент с дракой мальчиков у магазина

Полиция в Челябинске устанавливает участников инцидента около магазина, где устроили драку несколько мальчиков, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T21:00:00+03:00

2025-03-08T21:00:00+03:00

2025-03-08T21:00:00+03:00

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости. Полиция в Челябинске устанавливает участников инцидента около магазина, где устроили драку несколько мальчиков, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону. В Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео с дракой четырех мальчиков около магазина. В один момент одного из мальчиков другой ребенок с силой пинает в спину ногой, прохожие не пытаются их разнять. Уточняется, что одного мальчика также пырнули в руку ножом. "Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются. В настоящее время полицейскими изучается видеозапись, размещенная в открытом доступе, проводятся дальнейшие необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Граждан, ставших очевидцами происшествия, а также законных представителей пострадавших полиция просит обратиться по телефону 102, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250208/saratov-1998195318.html

https://ria.ru/20250123/deportatsiya-1995120854.html

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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия