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В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования - РИА Новости, 08.03.2025
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Туризм
 
18:13 08.03.2025 (обновлено: 22:54 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/draka-2003837342.html
В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования
В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования - РИА Новости, 08.03.2025
В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования
Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:13:00+03:00
2025-03-08T22:54:00+03:00
туризм
пхукет (остров)
финляндия
израиль
новости - туризм
в мире
происшествия
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БАНГКОК, 8 мар — РИА Новости. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV. Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка. Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж и, когда девушки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию. После драки, в которой гражданин России получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал. Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html
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пхукет (остров), финляндия, израиль, новости - туризм, в мире, происшествия
Туризм, Пхукет (остров), Финляндия, Израиль, Новости - Туризм, В мире, Происшествия
В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования

На Пхукете россиянин подрался с израильтянами, пытавшимися изнасиловать финок

© СоцсетииФинские туристки, которых защитил россиянин на Пхукете
Финские туристки, которых защитил россиянин на Пхукете - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Соцсетии
Финские туристки, которых защитил россиянин на Пхукете
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БАНГКОК, 8 мар — РИА Новости. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV.
Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка.
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Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж и, когда девушки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
После драки, в которой гражданин России получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал.
Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.
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