https://ria.ru/20250308/draka-2003837342.html

В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования

В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования - РИА Новости, 08.03.2025

В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования

Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:13:00+03:00

2025-03-08T18:13:00+03:00

2025-03-08T22:54:00+03:00

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БАНГКОК, 8 мар — РИА Новости. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV. Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка. Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж и, когда девушки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию. После драки, в которой гражданин России получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал. Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html

https://ria.ru/20240904/turtsija-1970520177.html

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пхукет (остров), финляндия, израиль, новости - туризм, в мире, происшествия