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Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС - РИА Новости, 08.03.2025
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02:15 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/dps-2003749047.html
Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС
Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС - РИА Новости, 08.03.2025
Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС
Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:15:00+03:00
2025-03-08T02:15:00+03:00
авто
кирилл данилов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся неожиданными и даже провокационными. Как вести себя в этой ситуации, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.В любом случае водитель должен сохранять спокойствие, выполнять только законные требования инспектора и настаивать на выполнении прописанного в законе порядка беседы. Прежде чем что-то спросить, инспектор ДПС обязан назвать свою должность, звание, фамилию, показать служебное удостоверение. Затем он должен изложить причину остановки авто, запросить документы для проверки или оформления материалов о нарушении."В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности", — говорит Данилов.Беседа с обеих сторон должна быть корректной. Если водителю кажется, что ему задают провокационные вопросы, нужно постараться уточнить, о чем идет речь. В случае оформления документов о нарушении об этом можно указать в тексте, заключил адвокат.
https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html
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авто, кирилл данилов, гибдд мвд рф, общество, россия
Авто, Кирилл Данилов, ГИБДД МВД РФ, Общество, Россия
Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС

Юрист Данилов: в разговоре с инспектором ДПС нужно сохранять спокойствие

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся неожиданными и даже провокационными. Как вести себя в этой ситуации, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
В любом случае водитель должен сохранять спокойствие, выполнять только законные требования инспектора и настаивать на выполнении прописанного в законе порядка беседы. Прежде чем что-то спросить, инспектор ДПС обязан назвать свою должность, звание, фамилию, показать служебное удостоверение. Затем он должен изложить причину остановки авто, запросить документы для проверки или оформления материалов о нарушении.
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"В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности", — говорит Данилов.
Беседа с обеих сторон должна быть корректной. Если водителю кажется, что ему задают провокационные вопросы, нужно постараться уточнить, о чем идет речь. В случае оформления документов о нарушении об этом можно указать в тексте, заключил адвокат.
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