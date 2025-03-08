https://ria.ru/20250308/dps-2003749047.html

Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС

Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС - РИА Новости, 08.03.2025

Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС

Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:15:00+03:00

2025-03-08T02:15:00+03:00

2025-03-08T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся неожиданными и даже провокационными. Как вести себя в этой ситуации, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.В любом случае водитель должен сохранять спокойствие, выполнять только законные требования инспектора и настаивать на выполнении прописанного в законе порядка беседы. Прежде чем что-то спросить, инспектор ДПС обязан назвать свою должность, звание, фамилию, показать служебное удостоверение. Затем он должен изложить причину остановки авто, запросить документы для проверки или оформления материалов о нарушении."В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности", — говорит Данилов.Беседа с обеих сторон должна быть корректной. Если водителю кажется, что ему задают провокационные вопросы, нужно постараться уточнить, о чем идет речь. В случае оформления документов о нарушении об этом можно указать в тексте, заключил адвокат.

https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html

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авто, кирилл данилов, гибдд мвд рф, общество, россия