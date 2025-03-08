https://ria.ru/20250308/donbass-2003775117.html
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.03.2025
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром
Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром, за который РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:30:00+03:00
2025-03-08T09:30:00+03:00
2025-03-08T09:30:00+03:00
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео неудачной атаки ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. "Воздушная разведка обнаружила движение пехоты ВСУ по направлению к нашим позициям. Противник намеревался атаковать, но наши артиллеристы и операторы БПЛА сработали отлично", - сообщили в добровольческом корпусе. Как уточнили в пресс-службе корпуса, понеся потери, ВСУ отступили. "Попытка вынести раненых также провалилась. Группа эвакуации, атакованная с наших дронов, бросила своего товарища и укрылась в полуразрушенном блиндаже, где и была уничтожена артиллерийским огнём", - добавили в пресс-службе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250307/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Неудачная атака ВСУ под Часовым Яром
Добровольцы бригады "Север-V", действующие в составе "Южной" группировки войск, пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео неудачной атаки противника оказалось в распоряжении агентства.
Понеся потери, ВСУ отступили, а попытка вынести раненых также провалилась: группа эвакуации бросила своего товарища, а позже и сама была уничтожена артиллерийским огнем.
2025-03-08T09:30
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PT1M26S
РИА Новости
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Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром
Добровольцы бригады "Север-V" пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром