https://ria.ru/20250308/donbass-2003775117.html

Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром

Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.03.2025

Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром

Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром, за который РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:30:00+03:00

2025-03-08T09:30:00+03:00

2025-03-08T09:30:00+03:00

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артемовск

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео неудачной атаки ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. "Воздушная разведка обнаружила движение пехоты ВСУ по направлению к нашим позициям. Противник намеревался атаковать, но наши артиллеристы и операторы БПЛА сработали отлично", - сообщили в добровольческом корпусе. Как уточнили в пресс-службе корпуса, понеся потери, ВСУ отступили. "Попытка вынести раненых также провалилась. Группа эвакуации, атакованная с наших дронов, бросила своего товарища и укрылась в полуразрушенном блиндаже, где и была уничтожена артиллерийским огнём", - добавили в пресс-службе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250307/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Неудачная атака ВСУ под Часовым Яром Добровольцы бригады "Север-V", действующие в составе "Южной" группировки войск, пресекли попытку контратаки ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео неудачной атаки противника оказалось в распоряжении агентства. Понеся потери, ВСУ отступили, а попытка вынести раненых также провалилась: группа эвакуации бросила своего товарища, а позже и сама была уничтожена артиллерийским огнем. 2025-03-08T09:30 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф