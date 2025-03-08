https://ria.ru/20250308/dom-2003799951.html

Суд в Оренбурге отказал в иске о восстановлении "Дома пяти ангелов"

Суд в Оренбурге отказал в иске о восстановлении "Дома пяти ангелов" - РИА Новости, 08.03.2025

Суд в Оренбурге отказал в иске о восстановлении "Дома пяти ангелов"

Промышленный суд Оренбурга не удовлетворил прокурорский иск о взыскании 137 миллионов рублей с бывшего владельца объекта культурного наследия, где жил первый... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:58:00+03:00

2025-03-08T12:58:00+03:00

2025-03-08T12:58:00+03:00

происшествия

оренбург

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коммерческая недвижимость

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УФА, 8 мар – РИА Новости. Промышленный суд Оренбурга не удовлетворил прокурорский иск о взыскании 137 миллионов рублей с бывшего владельца объекта культурного наследия, где жил первый советский дипломат Карим Хакимов, сообщили РИА Новости в суде. Иск прокуратуры Оренбургской области о взыскании 137 миллионов рублей на восстановление "Дома пяти ангелов", в котором в 1918-1919 годах жил видный советский политический деятель Карим Хакимов, к бывшему владельцу объекта Юрию Гулинскому был предъявлен летом 2024 года. Надзорное ведомство посчитало, что собственник незаконно снес здание и должен его восстановить. "В (в удовлетворении – ред.) иске отказано", - сообщили РИА Новости в Промышленном районном суде Оренбурга. Адвокат Гулинского Юлия Чебоненко рассказала агентству, что бизнесмен купил объект у городской мэрии в 2020 году. При этом, дом не имел статуса культурного объекта. Статус присвоен только спустя два года после продажи, в 2022 году власти области включили его в перечень выявленных объектов культурного наследия и в 2023 году признали объектом культурного наследия регионального значения. Решением суда в 2023 году бизнесмен лишился собственности. Бывший владелец объекта Юрий Гулинский рассказал агентству, что "Дом с пятью ангелами" на улице Горького был аварийный, там жили бомжи и никто не следил за зданием. "Я оплачивал охрану два года, но в 2022 году обрушилась одна стена здания. Кроме того, в планах было создать здесь музей-квартиру Хакимова и школу восточной дипломатии с изучением арабского, турецкого, персидского языков. Была определенная договоренность с МИД РФ. Поэтому я снес здание, с разрешения мэрии", - рассказал собеседник. Он добавил, что покупал объект за 5 миллионов рублей, и после расторжения договора о купле-продаже мэрия эти деньги не вернула. Предприниматель намерен через суд восстановить свои права на дом. "Все СМИ показывали меня каким-то вандалом. Но почему сегодня прокуратура не хочет привлечь к ответственности тех самых чиновников администрации, которые продали здание с молотка, заведомо зная о его исторической ценности, и почему дали разрешение на снос здания. Кроме того, оценку этой экспертизе на 137 миллионов рублей суд не давал. Она была проведена в рамках другого уголовного дела", - рассказал Гулинский.

https://realty.ria.ru/20250304/kresty-2002978038.html

https://realty.ria.ru/20250213/derbent-1999184108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, оренбургская область, коммерческая недвижимость