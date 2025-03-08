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СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США - РИА Новости, 08.03.2025
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14:37 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/doge-2003814108.html
СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США
СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США - РИА Новости, 08.03.2025
СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США
Сокращения, которые проводит департамент государственной эффективности (DOGE) США в администрации социального обеспечения (SSA) страны, могут привести к... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:37:00+03:00
2025-03-08T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сокращения, которые проводит департамент государственной эффективности (DOGE) США в администрации социального обеспечения (SSA) страны, могут привести к остановке выплат миллионам американских пенсионеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-главу SSA Мартина О'Мэлли. "Потеря опытных работников, которые управляли уязвимой и взаимозависимой сетью компьютерных систем… потенциально нарушит выплаты более чем 73 миллионам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и другим", - отмечает телеканал. О'Мэлли, который также был губернатором штата Мэриленд, прогнозирует, что "обвал" компьютерных систем SSA может произойти в течение трех месяцев. В конце февраля агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация социального обеспечения США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства. Президент США Дональд Трамп после своего избрания в ноябре 2024 года объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250306/departament-2003457016.html
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в мире, технологии, сша, мэриленд, мартин o'мэлли, вивек рамасвами, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Мэриленд, Мартин O'Мэлли, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп
СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США

CNN: cокращения соцработников могут остановить выплаты пенсионерам в США

© AP PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сокращения, которые проводит департамент государственной эффективности (DOGE) США в администрации социального обеспечения (SSA) страны, могут привести к остановке выплат миллионам американских пенсионеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-главу SSA Мартина О'Мэлли.
"Потеря опытных работников, которые управляли уязвимой и взаимозависимой сетью компьютерных систем… потенциально нарушит выплаты более чем 73 миллионам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и другим", - отмечает телеканал.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов
6 марта, 17:39
О'Мэлли, который также был губернатором штата Мэриленд, прогнозирует, что "обвал" компьютерных систем SSA может произойти в течение трех месяцев.
В конце февраля агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация социального обеспечения США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства.
Президент США Дональд Трамп после своего избрания в ноябре 2024 года объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреТехнологииСШАМэрилендМартин O'МэллиВивек РамасвамиДональд Трамп
 
 
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