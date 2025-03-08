https://ria.ru/20250308/doge-2003814108.html

СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США

СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США - РИА Новости, 08.03.2025

СМИ: действия департамента Маска могут остановить выплаты пенсионерам в США

Сокращения, которые проводит департамент государственной эффективности (DOGE) США в администрации социального обеспечения (SSA) страны, могут привести к... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:37:00+03:00

2025-03-08T14:37:00+03:00

2025-03-08T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сокращения, которые проводит департамент государственной эффективности (DOGE) США в администрации социального обеспечения (SSA) страны, могут привести к остановке выплат миллионам американских пенсионеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-главу SSA Мартина О'Мэлли. "Потеря опытных работников, которые управляли уязвимой и взаимозависимой сетью компьютерных систем… потенциально нарушит выплаты более чем 73 миллионам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и другим", - отмечает телеканал. О'Мэлли, который также был губернатором штата Мэриленд, прогнозирует, что "обвал" компьютерных систем SSA может произойти в течение трех месяцев. В конце февраля агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация социального обеспечения США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства. Президент США Дональд Трамп после своего избрания в ноябре 2024 года объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250306/departament-2003457016.html

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в мире, технологии, сша, мэриленд, мартин o'мэлли, вивек рамасвами, дональд трамп