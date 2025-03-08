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Эксперт назвал активы, из которых срочно пора выводить деньги
Эксперт назвал активы, из которых срочно пора выводить деньги - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперт назвал активы, из которых срочно пора выводить деньги
Невзирая на рост капитализации российского рынка акций, от вложений в некоторые активы стоит избавиться, пока они не принесли убытки, рассказал агентству... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:20:00+03:00
2025-03-08T03:20:00+03:00
2025-03-08T03:20:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Невзирая на рост капитализации российского рынка акций, от вложений в некоторые активы стоит избавиться, пока они не принесли убытки, рассказал агентству “Прайм” эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.“Если не случится непредвиденных обстоятельств, прогноз по итогам года для российского рынка ценных бумаг позитивный. Тем не менее, рекомендую российским инвесторам в 2025 году пересмотреть вложения в некоторые активы”, — отметил он.Среди них корпоративные облигации низкого качества. Их судьба под вопросом из-за высокого риска дефолтов: далеко не все компании смогут погасить рекордные 7,5 триллиона рублей по облигациям при ставке 21 процент.Уязвимы бумаги некоторых авиакомпаний, собственников торговых центров, строительных фирм и угольной отрасли. Выручка в этих секторах падает, а долговая нагрузка велика. Из-за ухода арендаторов, роста ставок и недоступной ипотеки в стагнацию входят жилая и коммерческая недвижимость. В целом рублевые активы без защиты от инфляции и обесценивания нацвалюты за год обесценятся на 9-10процентов, и это важно предусмотреть в инвестиционной стратегии, заключил Мищенко.
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экономика, россия, акции, вячеслав мищенко, universidad torcuato di tella, биржа
Экономика, Россия, Акции, Вячеслав Мищенко, Universidad Torcuato di Tella, Биржа
Эксперт назвал активы, из которых срочно пора выводить деньги
Финансист Мищенко призвал избавиться от корпоративных облигаций низкого качества