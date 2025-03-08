https://ria.ru/20250308/covid-2003792727.html

Суд в США оштрафовал Китай за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT

Суд в США оштрафовал Китай за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT - РИА Новости, 08.03.2025

Суд в США оштрафовал Китай за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT

Суд в американском штате Миссури признал власти Китая ответственными за сокрытие информации о распространении пандемии коронавируса и наложил штраф в размере 24 РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:50:00+03:00

2025-03-08T11:50:00+03:00

2025-03-08T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Суд в американском штате Миссури признал власти Китая ответственными за сокрытие информации о распространении пандемии коронавируса и наложил штраф в размере 24 миллиардов долларов, сообщает газета New York Times. Отмечается, что иск был подан генпрокуратурой Миссури в апреле 2022 года. "В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение (о штрафе – ред.) в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов", - говорится в материале на сайте издания. По мнению судьи Стивена Лимбо, действия Китая помешали оперативному реагированию на вспышку заболевания в США и не позволили закупить достаточное количество средств защиты для медработников. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти Китая не признают решение суда. "Так называемый иск не имеет фактических юридических или международных оснований. Китай не признаёт и не признает его. Если интересы Китая пострадают, мы решительно примем ответные меры, в соответствии с международным правом", - приводит газета слова представителя дипмиссии.

https://ria.ru/20250226/koronavirus-2001628751.html

https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, миссури, сша, коронавирус covid-19, распространение коронавируса