Суд в США оштрафовал Китай за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT
NYT: суд в Миссури оштрафовал Китай на $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в Китае
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Суд в американском штате Миссури признал власти Китая ответственными за сокрытие информации о распространении пандемии коронавируса и наложил штраф в размере 24 миллиардов долларов, сообщает газета New York Times.
Отмечается, что иск был подан генпрокуратурой Миссури в апреле 2022 года.
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"В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение (о штрафе – ред.) в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов", - говорится в материале на сайте издания.
Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти Китая не признают решение суда.
"Так называемый иск не имеет фактических юридических или международных оснований. Китай не признаёт и не признает его. Если интересы Китая пострадают, мы решительно примем ответные меры, в соответствии с международным правом", - приводит газета слова представителя дипмиссии.
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