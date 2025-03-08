https://ria.ru/20250308/bronetekhnika-2003802476.html

Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной

Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной - РИА Новости, 08.03.2025

Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной

Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:25:00+03:00

2025-03-08T13:25:00+03:00

2025-03-08T15:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. "Под Старой Сорочиной в Курской области в ходе штурмовых действий бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожено несколько различных бронемашин западного производства: США (HMMWV) и Канады (Roshel Senator). Техника противника была ликвидирована вместе с ее экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчетом был уничтожен американский автоматический гранатомет. В качестве трофеев захвачено множество "цинков" (ящик с боекомплектом - ред.) производства США", - рассказал российский военнослужащий. Кадры с места боев с уничтоженной техникой и личным составом противника переданы в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

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Уничтоженные бронеавтомобили HMMWV и Roshel Senator в Курской области Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" ВС РФ в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. 2025-03-08T13:25 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф