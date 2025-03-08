https://ria.ru/20250308/bronetekhnika-2003802476.html
Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной
Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной - РИА Новости, 08.03.2025
Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной
Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:25:00+03:00
2025-03-08T13:25:00+03:00
2025-03-08T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. "Под Старой Сорочиной в Курской области в ходе штурмовых действий бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожено несколько различных бронемашин западного производства: США (HMMWV) и Канады (Roshel Senator). Техника противника была ликвидирована вместе с ее экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчетом был уничтожен американский автоматический гранатомет. В качестве трофеев захвачено множество "цинков" (ящик с боекомплектом - ред.) производства США", - рассказал российский военнослужащий. Кадры с места боев с уничтоженной техникой и личным составом противника переданы в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтоженные бронеавтомобили HMMWV и Roshel Senator в Курской области
Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" ВС РФ в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
2025-03-08T13:25
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили западную бронетехнику под Старой Сорочиной
Бойцы "Севера" уничтожили бронемашины HMMWV и Roshel Senator в Курской области
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе штурмовых действий под Старой Сорочиной в Курской области уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
"Под Старой Сорочиной в Курской области в ходе штурмовых действий бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожено несколько различных бронемашин западного производства: США (HMMWV) и Канады (Roshel Senator). Техника противника была ликвидирована вместе с ее экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчетом был уничтожен американский автоматический гранатомет. В качестве трофеев захвачено множество "цинков" (ящик с боекомплектом - ред.) производства США", - рассказал российский военнослужащий.
Кадры с места боев с уничтоженной техникой и личным составом противника переданы в распоряжение РИА Новости.