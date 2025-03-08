https://ria.ru/20250308/britaniya-2003753536.html
В британской тюрьме приостановили визиты к заключенным из-за клопов
В британской тюрьме приостановили визиты к заключенным из-за клопов - РИА Новости, 08.03.2025
В британской тюрьме приостановили визиты к заключенным из-за клопов
Визиты к заключенным, отбывающим наказание в британской тюрьме HMP Ranby, были приостановлены из-за нашествия постельных клопов, сообщила газета Mirror. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:20:00+03:00
2025-03-08T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Визиты к заключенным, отбывающим наказание в британской тюрьме HMP Ranby, были приостановлены из-за нашествия постельных клопов, сообщила газета Mirror. "Посетителям запретили приходить в тюрьму, которая пытается справиться с распространением постельных клопов в камерах заключенных", - говорится в статье. Речь идет о мужской тюрьме HMP Ranby, расположенной в центральной Англии и рассчитанной на тысячу осужденных, пишет Mirror. На проблему вредителей обратили внимание после того, как одна женщина заметила у своей дочери странные отметины, сообщает газета. До этого они посетили тюрьму, где отбывает наказание отец девочки. Женщина отвела ребёнка к врачу, который определил, что это укусы насекомых. В итоге вопрос был доведен до сведения сотрудников тюрьмы, которые подтвердили нашествие клопов, сказано в материале. После этого посетителей попросили на время прекратить визиты к заключенным, а в камерах начали проводить дезинфекцию, пишет издание. По словам представителя тюремной службы, которые приводит газета, обработка затронула "небольшое число камер". В ноябре 2024 года сообщалось, что заключенные в британских тюрьмах страдают от нашествия крыс, кровососущих насекомых и укусов ядовитых пауков, что отражает общее ухудшающееся состояние исправительных учреждений в стране.
https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, англия, великобритания
В мире, Англия, Великобритания
В британской тюрьме приостановили визиты к заключенным из-за клопов
В британской тюрьме HMP Ranby приостановили визиты из-за нашествия клопов
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости.
Визиты к заключенным, отбывающим наказание в британской тюрьме HMP Ranby, были приостановлены из-за нашествия постельных клопов, сообщила газета Mirror
.
"Посетителям запретили приходить в тюрьму, которая пытается справиться с распространением постельных клопов в камерах заключенных", - говорится в статье.
Речь идет о мужской тюрьме HMP Ranby, расположенной в центральной Англии
и рассчитанной на тысячу осужденных, пишет Mirror.
На проблему вредителей обратили внимание после того, как одна женщина заметила у своей дочери странные отметины, сообщает газета. До этого они посетили тюрьму, где отбывает наказание отец девочки. Женщина отвела ребёнка к врачу, который определил, что это укусы насекомых. В итоге вопрос был доведен до сведения сотрудников тюрьмы, которые подтвердили нашествие клопов, сказано в материале.
После этого посетителей попросили на время прекратить визиты к заключенным, а в камерах начали проводить дезинфекцию, пишет издание. По словам представителя тюремной службы, которые приводит газета, обработка затронула "небольшое число камер".
В ноябре 2024 года сообщалось, что заключенные в британских тюрьмах страдают от нашествия крыс, кровососущих насекомых и укусов ядовитых пауков, что отражает общее ухудшающееся состояние исправительных учреждений в стране.