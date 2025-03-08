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Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
Ударные БПЛА Украинских боевиков атаковали Запорожскую область, повреждения получили два ветрогенератора и вышка сотовой связи, сообщает вице-губернатор региона РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:20:00+03:00
2025-03-08T19:20:00+03:00
2025-03-08T19:20:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Ударные БПЛА Украинских боевиков атаковали Запорожскую область, повреждения получили два ветрогенератора и вышка сотовой связи, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий. "За сутки противник несколько раз атаковал беспилотниками Каменку-Днепровскую... Также враг предпринял попытку атаковать Васильевку, применив беспилотник, повреждена вышка сотовой связи. В Приазовском районе в результате атаки со стороны противника повреждены два ветрогенератора. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших",- говорится в сообщении.
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Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
В Запорожской области пострадали два ветрогенератора и вышка сотовой связи