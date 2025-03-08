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В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок - РИА Новости, 08.03.2025
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок
Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:10:00+03:00
2025-03-08T16:10:00+03:00
2025-03-08T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция. Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных. "Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше - 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цюрих, польша
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок
Укравших в Цюрихе болонок и требовавших выкуп миллион франков мужчин арестовали