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В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок - РИА Новости, 08.03.2025
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16:10 08.03.2025 (обновлено: 16:16 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/bolonki-2003825541.html
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок - РИА Новости, 08.03.2025
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок
Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:10:00+03:00
2025-03-08T16:16:00+03:00
в мире
цюрих
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция. Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных. "Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше - 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.
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в мире, цюрих, польша
В мире, Цюрих, Польша
В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок

Укравших в Цюрихе болонок и требовавших выкуп миллион франков мужчин арестовали

© Фото : Komenda Miejska Policji w SzczecinieБолонки, украденные в Цюрихе
Болонки, украденные в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Болонки, украденные в Цюрихе
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция.
Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных.
«
"Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше - 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.
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