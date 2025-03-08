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Президент Болгарии заявил, что украинский конфликт тянет Европу на дно - РИА Новости, 08.03.2025
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17:41 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/bolgarija-2003833496.html
Президент Болгарии заявил, что украинский конфликт тянет Европу на дно
Президент Болгарии заявил, что украинский конфликт тянет Европу на дно - РИА Новости, 08.03.2025
Президент Болгарии заявил, что украинский конфликт тянет Европу на дно
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на последнем Европейском совете в Брюсселе много было сказано о перевооружении и почти ничего о прекращении... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:41:00+03:00
2025-03-08T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на последнем Европейском совете в Брюсселе много было сказано о перевооружении и почти ничего о прекращении украинского конфликта, который тянет Европу на дно, сообщает радиостанция BNR. "Он (Радев - ред.) также отметил, что на последнем заседании Совета Европы в Брюсселе было сказано "много чего о перевооружении и почти ничего о прекращении войны в Украине, которая влечет Европу ко дну", - говорится в публикации. Президент Болгарии также заявил, что позиция Европы по достижению мира на Украине силой выглядит нереалистично, информирует Болгарское телеграфное агентство (БТА). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, европа, украина, румен радев, владимир путин, европейский совет, совет европы, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Румен Радев, Владимир Путин, Европейский совет, Совет Европы, НАТО
Президент Болгарии заявил, что украинский конфликт тянет Европу на дно

Радев: на последнем Европейском совете ничего не сказали о мире на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРумен Радев
Румен Радев - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на последнем Европейском совете в Брюсселе много было сказано о перевооружении и почти ничего о прекращении украинского конфликта, который тянет Европу на дно, сообщает радиостанция BNR.
"Он (Радев - ред.) также отметил, что на последнем заседании Совета Европы в Брюсселе было сказано "много чего о перевооружении и почти ничего о прекращении войны в Украине, которая влечет Европу ко дну", - говорится в публикации.
Президент Болгарии также заявил, что позиция Европы по достижению мира на Украине силой выглядит нереалистично, информирует Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреРоссияЕвропаУкраинаРумен РадевВладимир ПутинЕвропейский советСовет ЕвропыНАТО
 
 
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