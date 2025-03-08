Рейтинг@Mail.ru
У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки" - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 08.03.2025 (обновлено: 15:40 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/bmw-2003777167.html
У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки"
У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки" - РИА Новости, 08.03.2025
У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки"
Автомобиль BMW X6 с красивым номером оформлен на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, согласно... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:24:00+03:00
2025-03-08T15:40:00+03:00
происшествия
курская область
москва
московская область (подмосковье)
владимир лукин
александр хинштейн
денис федоров
bmw ag
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990614496_0:31:1920:1111_1920x0_80_0_0_03b3980554379676bfdfbd1bd7b096df.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Автомобиль BMW X6 с красивым номером оформлен на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, согласно данным регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В пятницу источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала курская корпорация развития, было заведено уголовное дело. Корпорация уже фигурирует в других уголовных делах, а сам Лукин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Согласно регистрационным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, BMW X6 2020 года с красивым номером - тремя семерками - оформлена на жену Лукина. Средняя цена на элитную иномарку без пробега на февраль 2025 года составляет около 10 миллионов рублей. Согласно открытым данным, цена на номера с "тремя топорами" сейчас варьируется от 0,5 миллиона до 7 миллионов рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. За последние три года на авто было выписано 17 штрафов в Москве и Подмосковье, при этом - ни одного в Курской области, неоплаченных штрафов нет. Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось агентство. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; а также компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области. Под стражей находятся ряд бывших сотрудников корпорации, включая Лукина и Грабина, обвиняемых в необоснованном расходовании денег при возведении фортификационных сооружений в регионе. В конце февраля также был арестован подрядчик Игорь Ругаев, он обвиняется в хищении предназначенных для строительства фортификаций бюджетных средств в особо крупном размере. Кроме того, Хинштейн давал поручение подготовить материалы и объяснение, кем было принято решение о передаче недвижимости из казны региона в КРКО, которая впоследствии сдала ее в аренду коммерческой структуре. По словам Хинштейна, у него возник вопрос, почему Курская область не могла сделать этого напрямую. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в связи со сдачей в Москве в аренду казенного имущества КРКО.
https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995841699.html
курская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990614496_92:0:1828:1302_1920x0_80_0_0_6f6761a457dc438dc4223ece83993a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, москва, московская область (подмосковье), владимир лукин, александр хинштейн, денис федоров, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Курская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Лукин, Александр Хинштейн, Денис Федоров, BMW AG, BMW 1
У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки"

У жены экс-гендиректора КРКО Лукина обнаружили BMW X6 с с номером 777

© Фото : Корпорация развития Курской области/ВКонтактеВладимир Лукин
Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Корпорация развития Курской области/ВКонтакте
Владимир Лукин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Автомобиль BMW X6 с красивым номером оформлен на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, согласно данным регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала курская корпорация развития, было заведено уголовное дело. Корпорация уже фигурирует в других уголовных делах, а сам Лукин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
7 марта, 12:36
Согласно регистрационным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, BMW X6 2020 года с красивым номером - тремя семерками - оформлена на жену Лукина. Средняя цена на элитную иномарку без пробега на февраль 2025 года составляет около 10 миллионов рублей. Согласно открытым данным, цена на номера с "тремя топорами" сейчас варьируется от 0,5 миллиона до 7 миллионов рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. За последние три года на авто было выписано 17 штрафов в Москве и Подмосковье, при этом - ни одного в Курской области, неоплаченных штрафов нет.
Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось агентство.
Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; а также компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области. Под стражей находятся ряд бывших сотрудников корпорации, включая Лукина и Грабина, обвиняемых в необоснованном расходовании денег при возведении фортификационных сооружений в регионе. В конце февраля также был арестован подрядчик Игорь Ругаев, он обвиняется в хищении предназначенных для строительства фортификаций бюджетных средств в особо крупном размере.
Кроме того, Хинштейн давал поручение подготовить материалы и объяснение, кем было принято решение о передаче недвижимости из казны региона в КРКО, которая впоследствии сдала ее в аренду коммерческой структуре. По словам Хинштейна, у него возник вопрос, почему Курская область не могла сделать этого напрямую. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в связи со сдачей в Москве в аренду казенного имущества КРКО.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей
28 января, 10:14
 
ПроисшествияКурская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ЛукинАлександр ХинштейнДенис ФедоровBMW AGBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала