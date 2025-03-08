https://ria.ru/20250308/bmw-2003777167.html

У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки"

У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки" - РИА Новости, 08.03.2025

У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером "три семерки"

Автомобиль BMW X6 с красивым номером оформлен на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, согласно... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:24:00+03:00

2025-03-08T09:24:00+03:00

2025-03-08T15:40:00+03:00

происшествия

курская область

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московская область (подмосковье)

владимир лукин

александр хинштейн

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Автомобиль BMW X6 с красивым номером оформлен на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, согласно данным регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В пятницу источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала курская корпорация развития, было заведено уголовное дело. Корпорация уже фигурирует в других уголовных делах, а сам Лукин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Согласно регистрационным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, BMW X6 2020 года с красивым номером - тремя семерками - оформлена на жену Лукина. Средняя цена на элитную иномарку без пробега на февраль 2025 года составляет около 10 миллионов рублей. Согласно открытым данным, цена на номера с "тремя топорами" сейчас варьируется от 0,5 миллиона до 7 миллионов рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. За последние три года на авто было выписано 17 штрафов в Москве и Подмосковье, при этом - ни одного в Курской области, неоплаченных штрафов нет. Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось агентство. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; а также компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что инициирует проверку Корпорации развития Курской области. Под стражей находятся ряд бывших сотрудников корпорации, включая Лукина и Грабина, обвиняемых в необоснованном расходовании денег при возведении фортификационных сооружений в регионе. В конце февраля также был арестован подрядчик Игорь Ругаев, он обвиняется в хищении предназначенных для строительства фортификаций бюджетных средств в особо крупном размере. Кроме того, Хинштейн давал поручение подготовить материалы и объяснение, кем было принято решение о передаче недвижимости из казны региона в КРКО, которая впоследствии сдала ее в аренду коммерческой структуре. По словам Хинштейна, у него возник вопрос, почему Курская область не могла сделать этого напрямую. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в связи со сдачей в Москве в аренду казенного имущества КРКО.

https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995841699.html

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москва

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