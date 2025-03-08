https://ria.ru/20250308/bespilotniki-2003769379.html

При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор

При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор - РИА Новости, 08.03.2025

При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор

Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T07:50:00+03:00

2025-03-08T07:50:00+03:00

2025-03-08T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью три БПЛА над Брянской областью. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Спасибо нашим защитникам", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность