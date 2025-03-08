https://ria.ru/20250308/bespilotniki-2003769379.html
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор - РИА Новости, 08.03.2025
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор
Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:50:00+03:00
2025-03-08T07:50:00+03:00
2025-03-08T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью три БПЛА над Брянской областью. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Спасибо нашим защитникам", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, заявил губернатор
Богомаз: при отражении атаки БПЛА над Брянской областью никто не пострадал