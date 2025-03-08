https://ria.ru/20250308/berlin-2003817390.html

В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие

В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.03.2025

В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в одном из центральных районов Берлина в субботу, 16 человек пострадали, сообщает пожарная служба. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:58:00+03:00

2025-03-08T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в одном из центральных районов Берлина в субботу, 16 человек пострадали, сообщает пожарная служба. "Горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома (в берлинском районе Кройцберг – ред.). В общей сложности 15 человек получили легкие повреждения и один человек - тяжелые", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. На место происшествия выехали почти 70 пожарных, они потушили возгорание и помогли эвакуировать жильцов дома, сообщает издание Spiegel со ссылкой на представителя пожарной службы. Четверо из пострадавших были доставлены в больницу. Причина пожара пока не установлена.

https://ria.ru/20241224/pozhar-1991074091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия