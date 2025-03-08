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В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.03.2025
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14:58 08.03.2025 (обновлено: 15:14 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/berlin-2003817390.html
В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие
В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.03.2025
В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в одном из центральных районов Берлина в субботу, 16 человек пострадали, сообщает пожарная служба. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:58:00+03:00
2025-03-08T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в одном из центральных районов Берлина в субботу, 16 человек пострадали, сообщает пожарная служба. "Горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома (в берлинском районе Кройцберг – ред.). В общей сложности 15 человек получили легкие повреждения и один человек - тяжелые", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. На место происшествия выехали почти 70 пожарных, они потушили возгорание и помогли эвакуировать жильцов дома, сообщает издание Spiegel со ссылкой на представителя пожарной службы. Четверо из пострадавших были доставлены в больницу. Причина пожара пока не установлена.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие

В жилом доме в центре Берлина 16 человек пострадали из-за загоревшейся квартиры

© AP Photo / Daniel RolandНемецкий пожарный
Немецкий пожарный - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Daniel Roland
Немецкий пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в одном из центральных районов Берлина в субботу, 16 человек пострадали, сообщает пожарная служба.
"Горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома (в берлинском районе Кройцберг – ред.). В общей сложности 15 человек получили легкие повреждения и один человек - тяжелые", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
На место происшествия выехали почти 70 пожарных, они потушили возгорание и помогли эвакуировать жильцов дома, сообщает издание Spiegel со ссылкой на представителя пожарной службы. Четверо из пострадавших были доставлены в больницу. Причина пожара пока не установлена.
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В миреБерлин (город)Германия
 
 
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