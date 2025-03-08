https://ria.ru/20250308/belorussija-2003787331.html
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу - РИА Новости, 08.03.2025
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу
Правительство Белоруссии своим постановлением решило направить на Кубу гуманитарную помощь, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:00:00+03:00
2025-03-08T11:00:00+03:00
2025-03-08T11:00:00+03:00
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МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило направить на Кубу гуманитарную помощь, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров. "Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, Витебскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Куба согласно приложению", - говорится в документе. В приложении указаны мясные консервы, сухое молоко и несколько наименований лекарств. Общая сумма гуманитарной помощи составит 748,55 тысячи белорусских рублей, или примерно 234 тысячи долларов. Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи на Кубу.
https://ria.ru/20241109/mirror-1982784736.html
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в мире, куба, белоруссия
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу
Правительство Белоруссии решило направить гуманитарную помощь на Кубу