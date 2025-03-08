https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html

Вулин: Запад использует протесты в Сербии, чтобы столкнуть ее с Россией

Вулин: Запад использует протесты в Сербии, чтобы столкнуть ее с Россией - РИА Новости, 08.03.2025

Вулин: Запад использует протесты в Сербии, чтобы столкнуть ее с Россией

Запад использует протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии, чтобы столкнуть Белград с Москвой, заявил РИА Новости замглавы правительства страны... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:10:00+03:00

2025-03-08T08:10:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 мар — РИА Новости. Запад использует протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии, чтобы столкнуть Белград с Москвой, заявил РИА Новости замглавы правительства страны Александр Вулин."Протесты не имеют социальной подоплеки, это не движение за более справедливое или успешное общество. В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов, но свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует "Нефтяную индустрию Сербии", — сказал собеседник агентства.Вулин добавил, что власти страны противостоят попытке цветной революции и должны победить ради отношений Белграда и Москвы.Протесты в СербииАнтиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований: публикация документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии должностных лиц, освобождение от преследования всех задержанных на акциях протеста.Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.

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https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html

https://ria.ru/20250308/serbiya-2003754367.html

https://ria.ru/20250226/serbija-2001829162.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, александр вулин, газпром, нефтяная индустрия сербии