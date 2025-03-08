https://ria.ru/20250308/barabash-2003756735.html

Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест

Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест - РИА Новости, 08.03.2025

Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест

Кинокритик Екатерина Барабаш и ее защита не стали подавать апелляционную жалобу на ранее избранный ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:16:00+03:00

2025-03-08T02:16:00+03:00

2025-03-08T02:16:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш и ее защита не стали подавать апелляционную жалобу на ранее избранный ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бюрюков. "Обжаловать не стали", - сказал он. Согласно картотеке Дорогомиловского суда Москвы, постановление об избрании меры пресечения вступило в законную силу. В отношении Барабаш возбуждено уголовное дело по по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* с ложной информацией о действиях ВС РФ. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве. Ранее на заседании по избранию Барабаш меры пресечения, адвокаты сообщили, что их подзащитная сотрудничает со следствием и что у нее изъяли компьютеры и иную технику, а также просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250228/osechkin-2002238611.html

https://ria.ru/20250227/sud-2001953135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, facebook