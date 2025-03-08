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Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест - РИА Новости, 08.03.2025
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02:16 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/barabash-2003756735.html
Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест
Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест - РИА Новости, 08.03.2025
Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест
Кинокритик Екатерина Барабаш и ее защита не стали подавать апелляционную жалобу на ранее избранный ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:16:00+03:00
2025-03-08T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш и ее защита не стали подавать апелляционную жалобу на ранее избранный ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бюрюков. "Обжаловать не стали", - сказал он. Согласно картотеке Дорогомиловского суда Москвы, постановление об избрании меры пресечения вступило в законную силу. В отношении Барабаш возбуждено уголовное дело по по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* с ложной информацией о действиях ВС РФ. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве. Ранее на заседании по избранию Барабаш меры пресечения, адвокаты сообщили, что их подзащитная сотрудничает со следствием и что у нее изъяли компьютеры и иную технику, а также просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250228/osechkin-2002238611.html
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Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест

Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест по делу о фейках об армии

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕкатерина Барабаш в суде
Екатерина Барабаш в суде - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Екатерина Барабаш в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш и ее защита не стали подавать апелляционную жалобу на ранее избранный ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бюрюков.
"Обжаловать не стали", - сказал он.
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Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии
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Согласно картотеке Дорогомиловского суда Москвы, постановление об избрании меры пресечения вступило в законную силу.
В отношении Барабаш возбуждено уголовное дело по по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* с ложной информацией о действиях ВС РФ.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве.
Ранее на заседании по избранию Барабаш меры пресечения, адвокаты сообщили, что их подзащитная сотрудничает со следствием и что у нее изъяли компьютеры и иную технику, а также просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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