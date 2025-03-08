https://ria.ru/20250308/ataka-2003772033.html

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область - РИА Новости, 08.03.2025

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА в Ярославской области нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:30:00+03:00

2025-03-08T08:30:00+03:00

2025-03-08T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

ярославская область

ярославль

михаил евраев

министерство обороны рф (минобороны рф)

бпла

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА в Ярославской области нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью один БПЛА над Ярославской областью. "На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - написал Евраев в Telegram-канале. Он добавил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

https://ria.ru/20250308/ataka-2003768151.html

ярославская область

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ярославская область, ярославль, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла