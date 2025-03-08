https://ria.ru/20250308/ataka-2003769569.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.03.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

При атаке дрона в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T07:58:00+03:00

2025-03-08T07:58:00+03:00

2025-03-08T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. При атаке дрона в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе в селе Орловка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада "скорой" доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", — написал глава региона. Кроме того, противник сбросил взрывные устройства с БПЛА в поселке Хотмыжск Грайворонского округа, в двух частных домах выбило окна, поврежден автомобиль."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток", — добавил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250216/dron-1999700692.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины